L'incroyable prolongation de contrat de Seko Fofana signée...en plein milieu du terrain

Les spectateurs du stade Bollaert ont vécu une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Leur équipe a confirmé son excellent début de saison en s'imposant largement face à Lorient (5-2) ce qui permet aux Sang et Or de pointer à la troisième place à égalité du leader parisien.

Malgré cette belle nouvelle, les Nordistes s'inquiétaient du futur de leur milieu star Seko Fofana. Convoité par de nombreux clubs, l'ancien joueur d'Udinese n'était pas sur la feuille de match mais en tribune. Fallait-il voir le signe d'un départ et d'une blessure diplomatique ? Le voile a vite été levé. Alors que l'information d'une prolongation de contrat n'avait pas fuité dans les médias, l'Ivoirien est monté sur la pelouse en fin de rencontre.

Sur une table installée dans le rond central et dans un Bollaert plongé dans l'obscurité, Fofana a paraphé un nouveau bail entouré de ses coéquipiers et de feux de bengale. Une ambiance surréaliste et spectaculaire.

"Avant d’arriver ici, le projet était de stabiliser et de faire grandir le club. Cette saison, je pense qu’il y aura moyen de faire un truc plus grand. C’est beaucoup d’émotion (de prolonger), je suis très content, d’autant qu’on gagne avec la manière. Le club a montré à quel point il était ambitieux, des garçons sont arrivés, on a fait un bon début de saison : tout est réuni et, quand ça se passe bien chez soi, je ne vois pas pourquoi aller voir ailleurs donc je suis très content de mon choix. Je n’avais pas l’impression d’avoir terminé mon histoire ici"