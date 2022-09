Accueil ... ... Europe Championnats étrangers Des débuts historiques avec Manchester City: les records que Haaland peut encore battre Le Norvégien a déjà été l'auteur de 9 buts en Premier League. Il s'est déjà offert deux triplés et tourne à une moyenne d'un but toutes les 44 minutes. Louis Janssen ©AFP

Chez lui, on dit qu'il est "målkåt" et que marquer des buts est un peu comme de la "babymat". Grossièrement traduit du norvégien : Erling Haaland est un "assoiffé de goals" et, pour lui, marquer des buts est comme de la "nourriture pour bébé". Un jeu d'enfant, en somme, pour celui...