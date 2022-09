Pickford-Alisson: le derby de Liverpool a tourné en duel des gardiens (VIDEOS)

Jordan Pickford et Alisson Becker se sont rendus coup pour coup, ce samedi.

37 tirs, dont 11 cadrés, n'ont pas suffi à offrir un but aux spectateurs du derby de la Mersey, ce samedi, entre Everton et Liverpool. Le score final de 0-0 est sévère au vu du spectacle offert par les deux équipes. Mais il faut dire que les deux gardiens étaient en forme...



L'international anglais et l'international brésilien ont réalisé de gros arrêts. Deux en particulier: à la 43e face à Nunez pour Pickford, à la 84e face à McNeil pour Alisson.



Deux parades de classe mondiale qu'on vous laisse admirer: