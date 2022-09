Tension entre Ben Yedder et Philippe Clement à Monaco ? L'ancien brugeois botte en touche... avec une excuse étonnante (VIDEO)

Huit points en six matches et une dixième place au classement, peut mieux faire pour le Monaco de Philippe Clement en ce début de saison. Les pensionnaires du Rocher ont en revanche bien rebondi en s'imposant chez le voisin niçois (0-1) après une défaite face à Troyes la semaine passée.

Mais au lieu de retenir cette victoire encourageante avant d'entamer sa campagne européenne face à l'Etoile Rouge ce jeudi en Europa League, on soulignera cette scène surprenante entre l'attaquant, Wissam Ben Yedder et le Belge.

Remplaçant au coup d'envoi, l'international français s'est levé à un quart d'heure du terme. Pour aller s'échauffer ? Non, pour rentrer directement aux vestiaires... avant de revenir quelques instants plus tard (troquant également son débardeur noir pour un maillot mauve, aux couleurs du club). L'attaquant de 32 ans, au visage fermé, a ensuite eu un début de discussion entamée par son entraineur à l'issue de la rencontre. Echange stoppé net par le joueur.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l'ancien coach de Genk et Bruges a préféré calmer le jeu. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que l'excuse peut paraitre surprenante. "Mon staff m'a dit que Wissam devait aller aux toilettes. Après le match, je l'ai vu fêter avec ses coéquipiers et nos supporters. Il n'y a rien du tout avec Wissam Ben Yedder"