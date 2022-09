Pourquoi Chelsea a décidé de virer Thomas Tuchel et voici qui est le favori pour le remplacer

En dépit d'un bilan peu réjouissant en Premier League (6e du classement avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites), aucune alerte n'avait filtré du côté londonien quant à une quelconque décision concernant l'entraîneur du club. Aussi, la surprise a été grande lorsque le limogeage de Thomas Tuchel a été annoncé ce mercredi, au lendemain d'une défaite inattendue contre le Dynamo Zagreb.

Le Telegraph et The Athletic affirment de leur côté que la décision était déjà actée depuis quelques temps par les propriétaires de Chelsea, Todd Boehly et Behdad Eghbali. Ces derniers estimaient en effet que Thomas Tuchel n'avait pas les épaules pour ce nouveau cycle chez les Blues. Par ailleurs, ils n'auraient pas apprécié le poids important que l'entraîneur aurait eu lors de ce mercato estival. Des désaccords seraient intervenus sur le recrutement de certains joueurs, à l'instar de Jules Koundé, finalement transféré au FC Barcelone.

Enfin, et c'est selon ces médias l'élément principal de la rupture, l'Allemand n'aurait plus eu la confiance d'une partie du vestiaire. Certains joueurs se seraient sentis injustement mis de côté ou se monteraient insatisfaits de leur positionnement sur le terrain.

Lorsqu'il est arrivé chez les Blues en 2021, Thomas Tuchel était parvenu à atteindre le toit de l'Europe en remportant la Champions League. Le tout 5 mois seulement après son intronisation.

Qui pour remplacer Tuchel à Chelsea ?

Dans un futur proche, l’intérim sera assuré par Anthony Barry. Des médias locaux révèlent également que Graham Potter, l'entraîneur de Brighton, serait le favori à la succession de Thomas Tuchel. Ce que confirme Fabrizio Romano. L'Anglais de 47 ans est parvenu à élever Brighton à un niveau très élevé depuis deux saisons. Et ce n'est pas Leandro Trossard, qui a pris une autre dimension sous son entraîneur, qui dira le contraire.

Mauricio Pochettino, l'ancien coach de Tottenham, est également cité.