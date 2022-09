Officiel: Graham Potter est le nouvel entraîneur de Chelsea

Le technicien de 47 ans arrive de Brighton, où il était l'entraîneur du Diable Rouge Leandro Trossard, et remplace l'Allemand Thomas Tuchel, limogé mercredi après la défaite des siens au Dinamo Zagreb en Ligue des Champions (1-0). Il a signé un contrat de cinq ans avec les 'Blues'. Potter dirige les Seagulls depuis mai 2019 et présente le bilan de 43 victoires, 43 partages et 48 défaites en 134 matches. La saison dernière, il a mené son équipe à la 9e place du championnat. Sur sa lancée, la bande à Trossard est la bonne surprise d'outre-Manche en ce début de saison avec une 4e place après 6 journées.

Mercredi, Tuchel a fait les frais d'un faux pas en Croatie, où il a été battu par le Dinamo Zagreb. L'Allemand de 49 ans, arrivé à Londres début 2021, avait pourtant remporté la C1 quelques mois après.

Les Blues, sixièmes de Premier League avec un bilan de 10 points sur 18, défieront Fulham à Craven Cottage samedi (13h30) dans le "West London derby".