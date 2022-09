Chaos à Turin: l'énorme boulette du VAR, qui annule le but de la victoire pour la Juventus (VIDEO)

"Électrochoc pour la Juve", "Bagarre de VAR": ce lundi matin, tous les journaux italiens ne parlaient que de la rencontre entre la Juventus et Salernitana et de sa fin de match hallucinante. Alors que la Juventus venait d'égaliser à 2-2, les Bianconeri héritaient d'un dernier corner dans les arrêts de jeu. Magnifiquement botté par Cuadrado, le ballon a été envoyé sur la tête de Milik qui déviait au second poteau vers Bonucci, dont la déviation faisait mouche.

À ce moment-là, on croyait que la Vieille Dame venait de réaliser un authentique exploit en renversant totalement le cours de la rencontre dans les tout derniers instants. Mais tout s'est écroulé en quelques secondes pour les Turinois. Déjà averti, Milik fut exclu par l'arbitre après avoir retiré son maillot sur le but. Un goal... qui a finalement été annulé par la VAR pour un hors jeu de Bonucci. Une décision qui a rendu furieux les joueurs et membres du staff de la Juventus. Une bagarre a éclaté et l'entraîneur Massimiliano Allegri ainsi que les joueurs Juan Cuadrado et Federico Fazio ont été exclus.

Pourtant, le VAR a commis une incroyable erreur en invalidant le but. Si, sur les plans rapprochés sur le grand rectangle, la position de Bonucci ne semblait pas faire de doute, elle omettait la présence de Candreva, le défenseur de Salernitana qui se trouvait proche du poteau de corner... et remettait le défenseur de la Juve en jeu. Le représentant de la VAR a donc oublié de compter Candreva au moment de tracer la ligne du hors-jeu et le but a été officiellement invalidé malgré les protestations des Bianconeri.

Si la Juventus a perdu deux points ce week-end et concède encore un peu plus de terrain à ses concurrents, il est fort probable que le grand perdant soit l'arbitrage.