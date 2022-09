"Wesh, touche-moi pas frère": l'attitude choquante de Presnel Kimpembe envers l'arbitre face à Brest

Un but de Neymar (30e) et une parade de Gianluigi Donnarumma sur penalty (70e) ont permis au PSG de dompter le Stade brestois samedi après-midi et de récupérer la première place, brièvement occupée vendredi par Lens. Très énervé sur le terrain après avoir provoqué un penalty, le défenseur parisien Presnel Kimpembe fait beaucoup parler de lui depuis dimanche et les images révélées par le diffuseur Amazon Prime Vidéo.

Sur cette séquence dévoilée par le diffuseur de la L1 dimanche soir, on peut voir le capitaine du Paris Saint-Germain s'en prendre verbalement et de manière inacceptable à Jérémie Pignard, l'arbitre de ce PSG-Brest. Alors qu'il vient de réaliser un tacle assez dangereux sur Cardona, les esprits s'échauffent entre les Parisiens et les Brestois. L'arbitre vient alors calmer les esprits et sépare plusieurs joueurs dont Presnel Kimpebe, déjà averti d'un bristol.

Et c'est à partir de ce moment-là que les images font énormément parler d'elles. Le défenseur commence à invectiver l'arbitre: "Wesh, touche-moi pas frère! Pourquoi tu me touches ? Touche-moi pas !"" tout en repoussant d'un geste brutal le bras de M. Pignard. Malgré ce comportement totalement inapproprié, le défenseur ne sera pas averti d'un second carton jaune. Il sortira toutefois sur blessure quelques secondes plus tard et sera écarté des terrains pendant un mois minimum.

On appelle ça le karma.