Bölöni furieux sur l'arbitre après un match fou que son équipe a terminé à huit: "Prends ton sifflet et mets-le quelque part" (VIDEOS)

Ce lundi soir, Metz s'est incliné contre Guingamp, en Ligue 2, au terme d'un match pas comme les autres. Le marquoir affichait déjà 3-1 au quart d'heure de jeu, avant que les locaux soient réduits à 10 à la demi-heure, puis à 9 juste avant la mi-temps. Et même à 8 à la 56e minute. Dans ces conditions, difficile de prendre ne serait-ce qu'un point...

Laszlo Bölöni, l'entraîneur de Metz, n'a pas mâché ses mots après la rencontre. "Le monsieur qui était là, je ne veux même pas l'appeler arbitre, il a fait son show. Il fausse non seulement le résultat mais aussi le travail de beaucoup de gens."

C'est surtout l'exclusion d'Alexandre Oukidja, le gardien, pour une sortie jugée dangereuse, qui a choqué l'entraîneur roumain. "Il est expulsé pour rien du tout et il va prendre quatre ou cinq matches. Et celui-là (l'arbitre), il sera à la maison, tranquille. Si je regrette l'absence du VAR en Ligue 2 ? Énormément, bien sûr" a-t-il expliqué après avoir suggéré ceci à l'homme en noir: "Prends ton sifflet et mets-le quelque part, qu'on ne le revoie pas."