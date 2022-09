À 15 ans et 181 jours, Ethan Nwaneri devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League

En montant au jeu lors de la victoire 0-3 d'Arsenal sur la pelouse de Brentford, dimanche lors de la septième journée, Ethan Nwaneri est devenu, à 15 ans et 181 jours, le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League, a indiqué le championnat anglais sur Twitter. Nwaneri a fait son apparition dans les arrêts de jeu à la place de Fabio Vieira, alors que le score était déjà de 0-3 pour les 'Gunners'. Le précédent record appartenait à Harvey Elliott, qui avait 16 ans et 30 jours lors de ses débuts, en mai 2019, avec Fulham contre Wolverhampton.

Avec cette 6e victoire en 7 matchs et 18 points au compteur, Arsenal reste seul en tête de la Premier League devant Manchester City et Tottenham (17 points chacun).