Un joueur de Wayne Rooney insulte un adversaire de "nègre", il se fait remplacer sur le champ !

"No to racism". Si le slogan est bien connu de tous, on peut tristement constater que des comportements racistes ont encore lieu sur le terrain.

C'est ce qu'il est arrivé dans le match de MLS opposant DC United à l'Inter Miami. Le joueur de DC United et coéquipier de Christian Benteke, Taxiarchis Fountas, était aux prises avec DeAndre Yedlin. Après un duel engagé, Fountas a traité son adversaire de "nègre".

Suite à cet incident, les joueurs de l'Inter Miami ont expliqué à leur entraineur, Phil Neville, qu'ils ne continueraient pas la rencontre tant qu'une mesure n'avait pas été prise à propos de Fountas.

Après une discussion entre l'arbitre, les capitaines et entraineurs, Wayne Rooney, coach de DC United, a directement remplacé son attaquant.

Après la rencontre, Phil Neville saluait la décision prise par l'ancien attaquant de Manchester United, aujourd'hui sur le banc de DC United. "C'était un commentaire raciste qui est inacceptable. Le mot qui a été utilisé est inacceptable et c'est le pire mot au monde. Il n'y a pas de place pour le racisme sur un terrain de football. Les propriétaires sont d'accord à 100 %. Je dois féliciter mes joueurs pour avoir gardé leur calme et je dois féliciter l'arbitre pour une situation vraiment difficile. Il a suivi les protocoles établis par la MLS, et je dois rendre hommage à Wayne Rooney pour l'avoir géré comme il l'a fait."

Phil Neville et Wayne Rooney se connaissent bien puisqu'en plus d'être adversaires en MLS, ils étaient coéquipier en Premier League du côté de Manchester United. Et Neville n'a pas oublié l'homme qu'était Wayne Rooney. "Je l'ai toujours connu comme quelqu'un qui agit avec classe. Il a encore monté dans mon estime plus que lors de n'importe quel but qu'il n'ait jamais marqué."

Une enquête est menée par la MLS et DC United entend bien collaborer à 100% dans cette enquête.