Karim Benzema a fait son retour à l'entraînement avec le Real Madrid

"Je suis content de retrouver l'équipe. Je me sens bien et déjà capable de jouer dimanche", a dit le capitaine madrilène en évoquant la réception d'Osasuna en championnat. "KB9" a profité de cet arrêt forcé pour effectuer du travail foncier. "Je suis revenu tard de vacances, je n'ai pas pu faire une bonne préparation. J'ai eu l'occasion d'y remédier maintenant et je me sens désormais très bien."

Un mois d'octobre très chargé les hommes de Carlo Ancelotti, qui disputeront neuf matchs, dont trois en Ligue des Champions. "Nous savons que nous devons gagner chaque match car ils sont tous importants. Tout le monde veut battre le Real mais nous sommes en forme et prêts à continuer sur notre lancée."

Ce retour pourrait ne pas faire les affaires d'Eden Hazard, qui a déjà eu peu voix au chapitre en l'absence du Français de 34 ans.

Le Real, grâce à un bilan de six victoires en autant de journées, occupe la tête de La Liga avec deux unités d'avance sur son rival, le FC Barcelone.