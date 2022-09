Christophe Galtier visé par des accusations : "Si j'explique les vrais raisons, il ne rentre plus dans un vestiaire en France et en Europe"

L'histoire d'amour entre Christophe Galtier et Nice n'aura duré qu'un an. La cinquième place obtenue par le technicien français et son parcours en Coupe de France ponctué par une finale n'ont pas réussi à altérer le désamour entre l'actuel coach du PSG et son ex dirigeant Julien Fournier. L'ancien directeur sportif de Nice, pourtant à la base de la venue du Marseillais, avait déclaré en fin de saison "qu'on ne connaissait pas vralment une personne tant que l'on n'avait pas travaillé avec elle."

Débarqué depuis, l'ancien dirigeant qui a retrouvé de l'embauche à Parme en Serie B continue à régler ses comptes avec "Galette". "C'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe", a-t-il déclaré sur RMC.

La radio a essayé d'aller plus loin mais Fournier a précisé qu'il resterait "langue de bois" pour ne pas dévoiler le fond de sa pensée.

Une petite bombe lâchée qui devrait faire réagir Galtier.