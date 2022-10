Accueil ... ... Europe Championnats étrangers Emiliano Martínez, de la brume anglaise à la lumière argentine Luis Islas, ancien gardien de l’Albiceleste, estime que le portier argentin d’Aston Villa, révélé sur le tard, fait partie des meilleurs au monde. À confirmer en Premier League face à Leeds, ce dimanche (17h30, direct VOOsport World). Pierric Brison ©AFP

Après 28 années passées dans l’anonymat le plus complet, Emiliano Martínez se révèle enfin aux yeux du monde du football. S’il fallait définir un classement des meilleurs gardiens de Premier League, les noms d’Ederson (City), Alisson (Liverpool) ou Mendy (Chelsea) viendraient immédiatement à l’esprit. Puis sans doute Lloris (Tottenham) ou Ramsdale (Arsenal). Et ensuite, seulement, on pourrait citer l’Argentin...