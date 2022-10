Les statistiques folles d'Erling Haaland en Premier League: "Ses chiffres sont effrayants"

Le Norvégien a réussi le début de saison parfait avec Manchester City et affole déjà les compteurs.

Trois buts et deux assists : Erling Haaland a réussi une nouvelle masterclass face à Manchester United ce dimanche lors du derby. Une prestation qui lui a valu un 10 sur 10 dans les colonnes du Manchester Evening News ainsi que de L'Équipe tant il a été au-dessus du lot. "Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont effrayants", a confié Pep Guardiola. "Il est toujours affamé et a un tel esprit de compétition." Même si la saison est encore longue, après huit rencontres à peine, le Norvégien survole la Premier League et chasse record après record.

Ce dimanche, Haaland a inscrit son troisième triplé en Premier League face aux Red Devils. Pour réaliser cet exploit, il lui a fallu seulement 8 matchs... alors qu'il a fallu 232 rencontres à Cristiano Ronaldo pour y parvenir. Le Norvégien a même établi un nouveau record de précocité, explosant le précédent record de Michael Owen qui avait eu besoin de 48 rencontres avant d'inscrire son troisième triplé. Mais Haaland ne détient pas (encore) le record du nombre de de triplés sur une saison. Un record qui appartient toujours à Alan Shearer qui avait mis cinq triplés lors de la saison 1995-1996.

Ce début de saison canon permet à Haaland de déjà avoir 14 buts à son actif en Premier League. S'il ne s'écroule pas en cours de route, le cyborg devrait probablement battre le record de buts sur une saison de Premier League, co-détenu par Alan Shearer (1994-1995) et Andy Cole (1993-1994). Il reste donc 30 matchs au joueur de Manchester City pour inscrire 20 buts et (au moins) égaler ce record. Mais il est à noter que les deux joueurs ont établi ce record sur une saison à 42 matchs alors que désormais, il n'y a plus "que" 38 rencontres par saison dans le championnat anglais. Sur un nombre de matchs équivalent, c'est Mohamed Salah qui détient la palme avec 32 roses plantées pour Liverpool lors de la saison 2017-2018.

Pour Michael Owen, même le record de 260 buts d'Alan Shearer est en danger : "Il en est encore loin mais c'est réaliste d'en parler au vu de son efficacité pour le moment. Le record de Shearer est déjà une cible atteignable."

Mieux que 14 équipes de Premier League

Depuis deux mois, Haaland martyrise les défenses de Premier League. Il détient d'ailleurs le record du nombre de buts inscrits sur un mois d'août (9). En revanche, il n'a pas encore battu le record du nombre de buts marqués sur un mois. En décembre 2013, Luis Suarez avait fait trembler les filets à dix reprises avec Liverpool. Mais avec trois buts déjà en octobre, celui-ci pourrait être battu très prochainement.

Et comme il s'agit de sa première saison en Angleterre, Haaland devrait battre le record de goals inscrits sur une première saison, qui est l'apanage de Kevin Philips qui en avait inscrit 30 lors de la saison 1999-2000 avec Sunderland. En huit rencontres, Haaland a déjà pratiquement fait la moitié du job...

En, plus de ses 14 buts en Premier League, Haaland a déjà planté trois roses en deux rencontres de Ligue des Champions. Ce qui lui fait un total de 17 buts en 11 rencontres officielles avec Manchester City (il n'a pas marqué lors du Community Shield). De quoi parfaitement le lancer pour chasser le record du nombre de buts pour le club mancunien en une saison. Celui-ci est actuellement détenu par Tommy Johnson en 1920 !

Avec 14 buts déjà inscrits en Premier League, Erling Haaland a d'ailleurs davantage fait trembler les filets que 14 équipes de Premier League Chelsea (10 buts), Manchester United (11), Newcastle (12), Fulham (13), Everton (7), Leeds (10), Bournemouth (6), Aston Villa (6), West Ham (5), Southampton (8), Crystal Palace (8), Wolverhampton (3), Nottingham (6), Leicester (10) font tous moins bien que le Norvégien.

À Manchester City, Erling Haaland est donc en bonne voie pour battre un nombre colossal de records. D'autant que le cyborg reviendra plus frais que bon nombre de joueurs de Premier League au mois de décembre puisque son pays, la Norvège, ne s'est pas qualifié.