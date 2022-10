Erik Ten Hag affirme que Cristiano Ronaldo est heureux à l'entraînement

Partira ou partira pas ? Le cas de CR7 affolera probablement le mercato hivernal à venir. Après la débacle face à City, Ten Hag avait annoncé la possibilité de laisser partir la star portugaise en cas de belle offre.





En conférence de presse, à la veille de son déplacement à Nicosie, le coach Ten Hag a du faire face à de nombreuses questions sur le dossier Cristiano Ronaldo. S'il ne l'a pas fait monter face au rival City, c'était par "respect".

Cependant, on connait l'envie de CR7 de fouler la pelouse peu importe l'adversaire. Un joueur de son envergure, capable de faire la différence à n'importe quel moment, ne doit pas bien vivre la situation dans laquelle il se trouve. Mais selon son coach, le Portugais serait heureux.

"Je ne le vois pas malheureux à l'entraînement, donc il est heureux. Il s'entraîne bien, il prend du plaisir comme tous ses coéquipiers", explique l'ancien coach de l'Ajax. Il attend d'ailleurs encore beaucoup de production de la part de ses attaquants. "Le rendement est important et ensuite dans le football moderne, on attaque et on défend à 11. Cela veut dire que tout le monde doit y contribuer."