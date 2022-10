Entre exploits sportifs et phrases cultes : les cinq perles de Franck Ribéry

Il était le dernier joueur de l'effectif du groupe France de la Coupe du monde 2006 encore en activité. A près de 40 ans, Franck Ribéry doit se résoudre à arrêter sa carrière. Encore actif à la Salernitana, le Boulonnais a joué son dernier match sans le savoir le 14 août contre la Roma lors de la première journée de Serie A. Il ne pourra plus refouler les pelouses. La faute à ses genoux qui ont lâché.

Auteur d'une carrière immense, le milieu de terrain s'est signalé par ses prouesses sur le terrain et ses phrases en conférence de presse qu'il maniait avec moins d'agilité qu'un ballon. Retour sur cinq pépites sorties par l'international français.

1. "Vas-y mon petit bonhomme"

En 2006, la Ribéry Mania gagne la France. A 23 ans, le Nordiste n'a jamais goûté aux joies de l'équipe de France. L'opinion réclame sa présence dans la liste des 23 pour le Mondial allemand. Raymond Domenech cède à cette volonté. Il ne le regrettera pas.

Après un premier tour poussif à l'image de ses coéquipiers, le joueur rayonne. Il renverse l'Espagne avec Zidane en huitième de finale. Le regretté Thierry Gilardi s'extasie devant ses performances. Son "Vas-y mon petit bonhomme" reste dans les mémoires. La France pense s'être trouvé une nouvelle coqueluche pour la future décennie.

2. Un rôle d'amuseur public même avec Zidane et Kahn

En plus d'être un leader technique, Ribéry amuse le vestiaire. Ses partenaires sont victimes de ses blagues à répétition. Même les plus grands noms n'y échappent pas à l'image de Zidane. "Je n'oublierai jamais notre premier footing à Tignes, en mai", explique Raymond Domenech. "Il restait encore de la neige. Il voit ça, fait des boules, en balance et ça tombe sur Zidane ! Je suis derrière, ça dure un quart de seconde mais je me fige, le temps de penser "merde, c'est quoi ça ?" ! Mais Zidane éclate de rire et ils font ensuite une bataille de boules de neige. Et là, tu sais que c'est gagné…"

Oliver Kahn goûtera moins au seau d'eau pris sur la tête.

3.Le fiasco de la Coupe du monde 2010 en claquettes

Les réminiscences du Mondial allemand sont bien lointaines. La France est au bord de l'élimination. Deux jours avant le match décisif face à l'Afrique du Sud où les Tricolores doivent gagner par un minimum de deux buts d'écart, l'ancien marseillais s'introduit sur le plateau de Telefoot en claquettes pour démentir les supposées tensions avec Gourcuff. Un sentiment de malaise qui n'arrangera en rien les affaires des Bleus.

4. Une légende au Bayern

Sa carrière restera assimilée à son parcours au Bayern. Après 12 saisons et 23 titres gagnés en Bavière, "Kaizer Franck" n'est pas prolongé. Il trouvera refuge en Italie à la Fiorentina puis à la Salernitana pour deux dernières belles piges. A Munich, il garde le statut de légende et tous les Allemands se souviendront de sa relation avec Robben, la fameuse "Robbery".

Pour son dernier match, le trentenaire marque et laisse éclater ses larmes. Des adieux émouvants.

5.La roue tourne...va tourner

Malheureusement pour lui, on se souviendra également de ses phrases truffées de fautes grammaticales. Un livre compilant "ses perles" est même sorti. Parmi les meilleurs, "la roue tourne va tourner" ou "Le Touquet, c'est un endroit que j'aime bien venir".