Italie: Naples seul en tête en atomisant la Cremonese (4-1)

La Cremonese, promu mal classé (19e) toujours en quête d'une victoire, a résisté jusqu'au dernier quart d'heure chez lui, grâce à l'égalisation de Cyriel Dessers (47e), premier but en Italie de l'ex-attaquant de Feyenoord, meilleur marqueur la saison dernière en la Ligue Europa Conférence.

Mais Naples, qui avait ouvert la marque sur un penalty de Matteo Politano (26e), a confirmé ses immenses ressources offensives.

Giovanni Simeone, entré peu avant l'heure de jeu, a redonné l'avantage au Napoli de la tête (76e). Et alors que la Cremonese poussait pour tenter de revenir encore, elle a craqué pour de bon sur un contre dans le temps additionnel, conclu par un autre entrant, Hirving Lozano (90+3e), puis sur un énième rush napolitain de Mathias Olivera (90+5e).

"C'était un match difficile, mais l'équipe n'a jamais perdu sa lucidité d'aller de l'avant. Simeone a marqué un grand but", a savouré le technicien napolitain Luciano Spalletti.

Toujours invaincu avec sept victoires et deux nuls, avec la meilleure attaque en Serie A (22 buts) comme en Ligue des champions (13 buts), Naples est seul leader avec deux points d'avance sur l'Atalanta et trois sur l'Udinese et l'AC Milan.

A Udine, l'Atalanta pensait avoir fait le plus dur après les deux buts d'Ademola Lookman (36e) et Luis Muriel (56e sur penalty), pour le 300e match sur le banc de son entraîneur Gian Piero Gasperini.

Ribéry discute, Umtiti reprend

Mais la meilleure défense du championnat a cédé face à la révolte de l'Udinese lors de la dernière demi-heure. Les joueurs du Frioul, qui arrivaient de six victoires consécutives, sont revenus sur un coup franc de Gerard Deulofeu (67e) et une tête de Nehuen Perez (78e).

"On doit se satisfaire de ce résultat", a philosophé Gasperini.

Dans la seconde partie du classement, le promu Monza (12e) a confirmé ses progrès depuis l'arrivée sur le banc à la mi-septembre de Raffaele Palladino, avec une troisième victoire de rang contre la Spezia (2-0).

La Salernitana (11e) compte le même nombre de points (10) après s'être imposée dans le temps additionnel contre l'Hellas Vérone (2-1), sous les yeux du futur retraité Franck Ribéry.

Le président du club de Salerne n'a pas officialisé l'arrêt annoncé comme imminent de la star de 39 ans, handicapée par des douleurs au genou. Mais Danilo Iervolino a confirmé sur DAZN être en "discussion" avec lui pour un rôle de dirigeant.

"On va lui confier un rôle, celui qu'il voudra", a affirmé le patron de la Salernitana.

Alors que Ribéry s'apprête à sortir de scène, Samuel Umtiti a repris du service en disputant avec Lecce son premier match depuis dix mois. Le champion du monde, prêté par Barcelone, a livré un match sérieux malgré le manque de rythme mais n'a pu empêcher la défaite de son équipe, à dix pendant plus d'une heure, sur le terrain de l'AS Rome (2-1).