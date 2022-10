Landry Dimata sourit à nouveau, 508 jours plus tard

Une célébration de but signée Nany Dimata. Les spectateurs du Goffertstadion de Nimègue y ont eu droit ce samedi soir contre le Sparta Rotterdam, lorsque le Belge a ouvert le score de la tête à la 59e minute. Mais cela n'était plus arrivé depuis très longtemps. Et même si la rencontre s'est finalement soldée par un sixième partage consécutif (1-1) du NEC, l'ancien Anderlechtois avait le sourire. On peut le comprendre.

Il a fallu remonter au 18 mai 2021, lorsque Dimata évoluait en Liga B avec l'Espanyol, pour retrouver la trace de son précédent but. Soit 508 jours d'une période remplie de frustration, avec notamment une saison espagnole passée presque entièrement sur le banc ou en tribune (625 minutes de jeu), avant son transfert libérateur aux Pays-Bas cet été.

Avec le NEC Nimègue, Dimata a également douté durant plusieurs semaines. Mais son entraîneur Rogier Meijer a persévéré en continuant à le titulariser cinq fois d'affilée. Jusqu'à ce samedi soir, avec ce but tombé à un moment où son coach songeait paradoxalement à le remplacer.

"Il a manqué une occasion, donc j'ai commencé à réfléchir.Mais un attaquant a aussi besoin d'un peu de confiance. Alors parfois il faut aussi parier sur le fait que tu le laisses plus longtemps et qu'il marque. Heureusement, il y est parvenu cette fois", a commenté Rogier Meijer, qui a finalement sorti son buteur à la 78e minute