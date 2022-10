Après Eupen, le propriétaire du PSG Qatar Sports Investments entre au capital de Braga

Coté en bourse, le SC Braga devient le second club européen à entrer dans le giron du PSG, après la KAS Eupen, repris en 2012 par l'Aspire Zone Foundation. "Qatar Sports Investments a annoncé la signature d'un accord d'achat d'actions avec Olivedesportos concernant l'acquisition par QSI de 21,67% du capital social du Sporting Clube de Braga", a indiqué QSI dans un communiqué.

"Il pourra y avoir des synergies, les présidents seront en contact, mais ce n'est pas un club satellite", précise-t-on du côté de l'entreprise qatarienne. "QSI est un fonds d'investissements dans le sport et a repéré une opportunité de créer de la valeur", ajoute-t-on de même source.

Cette opération, dont les négociations ont duré plus d'un an, valorise le club à 85 millions d'euros, précise-t-on chez QSI, qui a donc payé ses parts autour de 18,5 millions d'euros.

Le club du nord du Portugal "accueille avec enthousiasme l'entrée de QSI dans son actionnariat, certain que la capacité et l'expérience démontrées au niveau international, dans divers domaines, constituent pour le Sporting Braga une valeur ajoutée, permettant la croissance de la marque et de son expansion mondiale".

L'équipe lusitanienne assure que "cette opération ne produit aucun changement dans la gestion du Sporting Braga, étant garantie l'autonomie totale de décision de l'administration nommée avec le soutien de l'actionnaire majoritaire".

De son côté, QSI a estimé par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi que "le Portugal est un pays fondé sur le football -avec des fans parmi les plus passionnés et l'un des meilleurs réseaux de talents au monde. Le SC Braga est une institution portugaise exemplaire -avec une histoire prestigieuse, une ambition énorme et une réputation d'excellence sur et en dehors du terrain".

Braga a enchaîné dimanche une troisième défaite de rang après celles encaissées à Porto (4-1) puis à domicile contre l'Union Saint-Gilloise (1-2) et contre Chaves (0-1). Les Portugais retrouveront les Bruxellois jeudi à Louvain lors de la 4e journée de l'Europea League.