"L'OL ne m'a pas oublié", dit Laurent Blanc, nouvel entraîneur de Lyon

Laurent Blanc, ancien sélectionneur des Bleus ayant connu six années sans club de premier plan depuis son départ du Paris SG, a remercié lundi Lyon de ne pas l'avoir "oublié" en le nommant entraîneur, dans un milieu où "avec le temps on vous oublie".

"Cette envie-là, ce sport-là, je l'ai dans les tripes, donc j'étais ouvert à toutes les propositions. Comme le temps passe, on vous oublie mais je pense que l'OL ne m'a pas oublié, donc je suis content de répondre positivement à leurs sollicitations, merci à eux. Moi et mon staff on va tout faire pour remplir les objectifs", a-t-il dit lors de sa conférence de presse de présentation.