"Mbappé explose, il veut quitter le PSG en janvier": coup de tonnerre en France et en Espagne !

"PivotGang". Il n'aura fallu qu'un maigre hashtag pour relancer la presse madrilène ! Après le pauvre match nul au bout d'une rencontre insipide contre Reims ce samedi, Kylian Mbappé a jeté un véritable pavé dans la mare.

Avec ce petit #, il en a remis une couche sur son positionnement dans le collectif parisien, qu'il n'apprécie pas. Un malaise profond que l'intéressé a déjà souligné par une pique lors du dernier rassemblement avec les Bleus. "J'ai beaucoup plus de liberté ici", avait lancé l'international. "Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olivier Giroud qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons. À Paris, c'est différent il n'y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c'est différent." En Espagne, ce débat a mis le feu aux poudres. "Mbappé explose : il veut quitter le PSG en janvier", titre aujourd'hui Marca. Selon leurs sources, "la relation entre Kylian Mbappé et le PSG est complètement rompue". Au point d'affirmer qu'il 'n'y "aurait pas de retour en arrière".

Alors que l'on pourrait imaginer que la presse espagnole fasse de l'excès de zèle, des médias français ont confirmé l'information ! Dont Le Parisien qui annonce un "nouveau tremblement de terre à Paris: Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG et ce dès le mois de janvier, lors du mercato d'hiver (du 1er au 31 janvier). RMC a évoqué ce séisme, que nous sommes en mesure de confirmer." Selon le média, "le crack de Bondy estime que les promesses qui lui ont été faites n'ont pas été tenues, sur le mercato d'été, son positionnement sur le terrain, sa place au sein du fameux projet".Ce qui signifie que la presse française et espagnole sont sur la même longueur d'onde.

Le mercato: moment de discorde entre Mbappé et le PSG

Qui aurait pu prédire cela au moment de la prolongation du gamin de Bondy cet été ? En grande pompe, le joueur a annoncé qu'il se liait au club francilien jusqu'en 2024. Beaucoup d'informations ont ensuite filtré à propos de son importance au sein du club parisien. Selon certains, la fusée aurait désormais les pleins pouvoirs au sein du club de la capitale. Il aurait notamment eu son mot à dire sur le recrutement ainsi que sur les contours du prochain effectif.

©INSTAGRAM

À la fin du mercato, Galtier a été formel : le PSG a raté son mercato. Étonnant lorsque l'on sait que Luis Campos, fraîchement débarqué, a fait venir des joueurs comme Vitinha, excellent depuis son arrivée, Fabian Ruiz, Soler, Mukiele ou le jeune Ekitike. En réalité, l'entraîneur n'était pas satisfait parce que les dirigeants n'avaient pas amené un défenseur supplémentaire ni un pivot dans l'effectif. "Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive", a expliqué l'ancien coach de Nice avant la rencontre face à Benfica de ce mardi soir. "Mais tout au long de la préparation, nous avons discuté avec le président et Luis Campos pour avoir un quatrième attaquant avec un autre profil afin de pouvoir évoluer avec deux hommes en pointe. Et permettre à Kylian d'évoluer dans sa zone préférentielle. Ce joueur n'est pas arrivé"

Avec le retour en forme de Messi et Neymar, le seul des trois fantastiques qui peut occuper ce poste en pointe est donc Kylian Mbappé. Un rôle auquel il semble peu goûter et qui n'était pas prévu au moment de sa prolongation de contrat.

"Mbappé considère que le PSG l'a trahi", ajoutent les quotidiens français et espagnols. Ce qui le pousserait à viser "un départ en juillet" qu'il commencerait déjà à préparer dès janvier. Nos confrères espagnols précisent que la direction "ne faciliterait pas son départ". Et encore moins pour l'ennemi madrilène. En effet, les relations sont pour le moins fraîches depuis le départ avorté du champion du monde 2018 à la Casa Blanca.

"Je cherche à rassurer Mbappé"

Habitué à jouer les pompiers de service depuis son arrivée au PSG cet été, Christophe Galtier a tenu à calmer Mbappé. Encore, serait-on tenté d'écrire après l'épisode entre Neymar et l'international français. "J'ai beaucoup parlé avec Kylian en début de saison", a-t-il ajouté. J'avais été très attentif à sa déclaration avec l' équipe de France, où il avait expliqué se sentir plus à l'aise dans l'animation des Bleus."

©AFP

Visiblement mal à l'aise contre Reims, Mbappé s'est montré agacé pendant la partie. Christophe Galtier a tenté d'apporter une autre raison à son malaise. "Pour tout vous dire, il ne devait pas jouer à Reims", a-t-il poursuivi. "Il était malade. Léo Messi était forfait et Neymar était incertain pour différentes raisons. Kylian a joué malade, fatigué et en plus dans un match qui a rapidement mal tourné pour nous. Mais c'est un sujet de discussion que nous avons souvent. Je cherche à le rassurer et à trouver différentes options. Il y a des choses qui, pour le moment, n'ont pu être mises en place. Mais c'est un joueur très écouté."

Pour Galtier, sa position n'est pas un problème en soi. "C'est vrai qu'il se retrouve quelques fois dans l'axe avec la sensation d'être un joueur de pivot. Mais c'est aussi un joueur intelligent, capable d'adapter ses déplacements." Difficile de ne pas admettre que l'international tricolore est un joueur d'un autre monde. Mais son ego induit indéniablement des problèmes pour le PSG. Au point de prendre la porte dès l'été prochain? Réponse dans les mois à venir.