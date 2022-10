Jamel Debbouze demande à Kylian Mbappé de ne surtout pas quitter le PSG: "On a besoin d'une Ligue des Champions cousin!" (VIDÉO)

Suite à l'annonce choc des médias français et espagnols, qui affirment que Kylian Mbappé a l'intention de quitter le PSG, Jamel Debbouze a tenu a réagir.

"Mbappé explose : il veut quitter le PSG en janvier", titrait hier le média espagnol Marca. Selon leurs sources, "la relation entre Kylian Mbappé et le PSG est complètement rompue". Au point d'affirmer qu'il 'n'y "aurait pas de retour en arrière". Par la suite, des médias français, dont Le Parisien et L'Equipe, ont confirmé l'information.

Au micro de France Inter, Jamel Debbouze a réagi à cette information. "C'est sérieux ou c'est un fake envoyé par Marseille? Il l'a annoncé lui-même? Si ce n'est pas annoncé par lui, je ne le crois pas...", répond le comédien.



"Kylian, il ne faut absolument pas que tu quittes le PSG. C'est ton club de cœur. T'es né là, tu vas finir là, on a besoin d'une Ligue des champions cousin. On ne peut pas faire autrement. Tu ne peux pas arriver et ne pas nous donner une Ligue des champions!", lance l'humoriste à l'attaquant parisien.

Luis Campos, le conseiller football du PSG, a démenti les envies de départ de Mbappé:

"Il ne m'en a jamais parlé

". Christophe Galtier, l’entraîneur du club, a déclaré après le match:

"Je n'ai pas eu la chance de parler avec Kylian de cette histoire

".