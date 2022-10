"Le point de rupture" ou "Sois clair une fois pour toutes": la presse espagnole et française en ébullition à propos de Kylian Mbappé

Dans le dossier Mbappé, les médias espagnols et français se sont souvent malmenés. Cette bataille s'est caractérisée par une course au scoop et un jeu de poker menteur sans fin. Jusqu'à la prolongation de KM7 il y a cinq mois. Un moment important qui devait mettre fin au débat. Sauf que les discussions sont reparties de plus belle ce mardi soir avec l'annonce des velléités de départ du Français. Si le malaise était latent, cette information, d'abord annoncée par Marca, a pris beaucoup d'ampleur lorsque les médias français ont confirmé l'information. Preuve que les deux clans médiatiques peuvent s'entendre.

En Espagne, en plus d'évoquer le cas Hazard, le futur de Kylian Mbappé prend une place prépondérante. Surtout du côté de Marca. "Sois clair une fois pour toutes", titre le journal sur sa Une. L'information concernant la fusée de Bondy prend même plus d'ampleur que le match nul soporifique du Real contre le Shakhtar Donetsk en C1. Cependant, nos confrères estiment que KM7 peut partir où il veut... sauf à Madrid ! D'autant plus que la Casa Blanca "ne changera pas sa feuille de route". Marca assure que le PSG "n'ouvrira la porte qu'à Liverpool" en cas de transfert.

De son côté, AS préfère se concentrer sur la rencontre du Real face au Shakhtar. Le cas Mbappé ne prend qu'un petit encart sur la Une.

"En privé, il avoue s'être trompé"

En France aussi, Kylian Mbappé fait la Une. Loin de calmer le jeu, le journal L'Equipe titre "Le point de rupture". Le quotidien assure qu'en privé, "l'international tricolore (59 sélections) a avoué s'être trompé dans sa décision de prolonger cet été au PSG". Il espère que le "club acceptera de lui ouvrir la porte." Ce qui semble loin d'être gagné lorsque l'on voit la réaction de Luis Campos avant le match nul contre Benfica au Parc des Princes. "Kylian ne m'a jamais parlé de ça. Je démens cette info", a-t-il expliqué.

Sur RMC Sport, Daniel Riolo a expliqué que cette situation compliquée ne l'étonnait guère. Dans un Edito sur le site internet, le journaliste n'a pas mâché ses mots. "Je savais que la révolution ne donnerait rien", a-t-il expliqué. "Mais je ne pensais pas que ça se dégraderait aussi vite. Il n'y a pas d'équipe, pas de groupe, pas d'entraîneur, un directeur sportif déjà contesté. Ils vont avancer dans leur saison comme d'habitude, en misant sur les exploits éventuels des individualités, en étant toujours l'équipe qui court le moins en Ligue des champions."

Le consultant comprend également le clan Mbappé. "Ce devait être une équipe pour Mbappé et on s'aperçoit au final que Mbappé est le seul joueur de cette équipe avec, peut-être dans une certaine mesure Verratti, qui ne joue pas à son poste ou comme il a envie de jouer. (...) On oublie que l'année dernière, Mbappé est le seul joueur valide qu'il y avait au PSG. Le seul qui a tenu le club dans une débandade totale. Des mecs ne venaient même plus s'entraîner et il y avait des clans. Neymar a fait cinq ans de caprices, et les supporters semblent avoir déjà oublié son vrai-faux départ, les insultes permanentes au club… Luis Campos devait instaurer une discipline, mais les joueurs, notamment Neymar et Messi, n'en ont toujours rien à cirer des supporters."