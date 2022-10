Après huit ans sur le banc, Marcelo Gallardo quitte River Plate

"Mon contrat se termine en décembre et je ne serai plus au club. C'est l'une des décisions les plus difficiles et les plus sincères, (c'est) un moment délicat pour m'exprimer", a déclaré Gallardo visiblement ému lors d'une conférence de presse.

A deux journées de l'issue du championnat, Marcelo Gallardo, 46 ans et ex-joueur emblématique de River Plate mais aussi de Monaco et du Paris SG, a indiqué que dimanche devrait être son "dernier match au Monumental", le stade mythique de Buenos Aires et ses 72.000 places.

"Tout a une fin, il est temps de finir de fermer un beau cycle, très précieux, et enfin remercier les supporters (...) pour l'amour et l'affection que vous m'avez témoignés", a-t-il dit.

River Plate est second du championnat de clôture avec 44 points, à quatre longueurs de son éternel rival Boca Juniors, leader avec 48 points et un match en moins. Une mauvaise série et River est en passe de signer une nouvelle année blanche après son élimination en huitièmes de finale de la Copa Libertadores puis de la Coupe d'Argentine.

Le mandat de Marcelo Gallardo est le deuxième plus long de l'histoire du club mais surtout celui qui compte le plus beau palmarès : sept titres nationaux et sept titres internationaux, dont deux Copa Libertadores (2015 et 2018).

Il a également remporté la Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des champions, en tant que joueur, en 1996 avec son club rouge et blanc de toujours.

Il a dirigé 422 matches à la tête de River Plate, et affiche un bilan de 277 victoires, 11 nuls et 84 défaites, soit une efficacité de 65,6%.

Aucune information n'a filtré sur une possible prochaine destination. Ces dernières années, à chaque mercato, les rumeurs l'envoyaient en Europe. Son nom avait été évoqué pour prendre les rênes de Monaco après l'éviction de Niko Kovacs en décembre, mais aussi autour de Barcelone avant l'arrivée de Xavi.