Ligue 1: Sels contre Chevalier, duel de gardiens lors de Strasbourg-Lille

L'un est trentenaire, international belge et indispensable à Strasbourg, l'autre s'installe avec Lille du haut de ses vingt ans: les gardiens Matz Sels et Lucas Chevalier espèrent être encore décisifs à l'heure de s'affronter vendredi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1.

Sels fidèle au poste

Un arrêt de Matz Sels dans le temps additionnel, le 37e en dix journées, a peut-être sorti le Racing d'une mauvaise spirale: à Angers dimanche, Strasbourg a enfin décroché sa première victoire de la saison (3-2), encore une fois bien aidé par son gardien belge.

Dans le vestiaire, ses coéquipiers lui ont encore dit merci. "On lui dit souvent après les matches. Cette victoire nous donne un peu de souffle", a confirmé mercredi Gerzino Nyamsi en conférence de presse.

Le club remercie aussi l'international belge (30 ans) d'être resté en Alsace cet été pour une cinquième saison, malgré les sollicitations, et même d'avoir prolongé de deux ans son contrat qui file désormais jusqu'en 2026.

"Ça veut dire qu'il se sent bien, qu'il est épanoui. Il est décisif, mais c'est surtout un gros travailleur. On aurait envie de lui dire de se calmer, mais il a en a besoin pour être performant et se sentir bien", a confié l'entraîneur Julien Stéphan devant la presse.

En sélection, le Flamand espère être retenu pour le Mondial au Qatar après avoir manqué le coche en 2018, puis participé à l'Euro-2021. "C'est un moteur pour lui. il est conscient de la concurrence mais il a cela dans un coin de la tête", a confié à l'AFP l'entraîneur des gardiens strasbourgeois, Stéphane Cassard.

A Strasbourg, tout le club le remercie d'avoir offert un répit au début de saison calamiteux du Racing, lanterne rouge dimanche matin (après le succès d'Ajaccio à Marseille la veille) et qui a terminé le week-end à la 14e place. De quoi souffler un peu.

La saison passée, si Gianluigi Donnarumma a été sacré meilleur gardien de L1, l'association des entraîneurs professionnels de gardiens de but (AEGB) a couronné le Belge, lors des Trophées Bruno Martini.

"C'est un gardien sobre et efficace. On n'a pas été surpris de ses performances. On sait très bien que sur la saison ça va être très important pour nous qu'il reste performant" a souligné Cassard.

Chevalier déjà en selle

En quatre matches de L1, Lucas Chevalier (20 ans) a déjà commencé à confirmer les espoirs placés en lui depuis son plus jeune âge.

Repéré par le Losc à 11 ans et arrivé au club en U14, il avait réussi de belles performances l'an dernier avec Valenciennes (L2), où son club l'avait prêté pour qu'il débute chez les pros.

S'il a débuté la saison actuelle sur le banc, les performances décevantes de Léo Jardim l'ont propulsé N.1 face à Marseille le 10 septembre. Malgré la défaite des siens (1-2), son assurance a convaincu son entraîneur.

Même s'il n'a pas été irréprochable lors du premier but encaissé à Lorient la semaine précédente (1-2), sa place n'a jamais été menacée.

C'est avec le soutien de tout le groupe mais aussi du public, qui lui a déjà dédié une chanson et a lancé une pétition pour que son maillot soit disponible dans la boutique du club, qu'il a abordé le derby contre Lens (1-0).

Une rencontre particulière pour celui qui avait tenu à redescendre avec la réserve pour affronter l'équipe B lensoise fin août en National 3.

Alors que Lens restait sur trois succès dans le derby du Nord, Chevalier a été le héros de la soirée, en détournant le penalty de Florian Sotoca puis en enlevant de la lucarne un tir d'Alexis Claude-Maurice.

"Lucas a réalisé un match fantastique en repoussant ce penalty, il a su être décisif dans les moments importants", a salué son coach Paulo Fonseca après la rencontre.

"Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux", a savouré le portier de 20 ans. Il avait reçu dans la journée un appel de son illustre prédécesseur Mike Maignan, aujourd'hui à l'AC Milan. "Il m'a dit +tu n'as pas le choix, tu dois faire un bon match+", a raconté le jeune Dogue, qui s'est exécuté avec brio.