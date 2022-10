500 millions pour se défaire de Messi et Neymar? Mbappé contrarié après les promesses non tenues du PSG

Malgré un bon début de saison au niveau sportif, le PSG est loin de connaître une première partie de saison paisible. Après la polémique "char à voile" menée par Christophe Galtier, le club parisien connait une nouvelle crise en interne qui fait couler beaucoup d'encre.

Et comme souvent, Kylian Mbappé est sous le feu des projecteurs. Déjà au centre de l'attention l'année passée alors qu'il a hésité à rejoindre le Real Madrid ou prolonger l'aventure parisienne, le champion du monde voudrait (déjà) quitter la capitale française à en croire la presse espagnole.

Et l'une des raisons de cette rupture de confiance entre la star et son club serait... Neymar. À en croire Marca, la direction aurait promis au natif de Bondy de devenir le leader sportif de l'écurie parisienne. Un rôle qui impliquerait donc le départ d'une autre star: Neymar. L'ancien monégasque aurait très mal digéré la prolongation du contrat du Brésilien jusqu'en 2027. La relation entre les deux hommes n'est pas au beau fixe, le Français réclamant un manque de professionnalisme à l'ancien catalan.

Des promesses, encore des promesses

Les négociations pour la prolongation de Mbappé au PSG ont été longues et périlleuses. Même le président, Emmanuel Macron, a également eu son mot à dire. Paris a donc fait le maximum pour garder sa star, en lui promettant monts et merveilles : attirer son confident Luis Campos comme directeur technique, demander son avis avant de recruter Christophe Galtier, se débarasser d'une partie des Argentins du vestiaire (exit Angel Di Maria, Mauro Icardi et Leandro Paredes).... et se séparer de Neymar.

Le PSG aurait d'ailleurs affirmé à sa vedette qu'ils disposaient d'une enveloppe de 500 millions pour se séparer du Brésilien et de Lionel Messi. S'il n'est pas contre le fait de partager le secteur offensif avec le septuple Ballon d'Or, le Français voulait absolument voir Neymar quitter le navire. Mais le club de la capitale n'aura pas réussi à tenir sa promesse puisque personne n'a souhaité s'offrir les services du joueur de 30 ans et le PSG n'a pas souhaité résilier le contrat à cause du fair-play financier, toujours selon Marca.

Le champion du monde 2018 quittera-t-il la Ligue 1 dès cet hiver ? Réponse dans quelques mois, mais une chose est sûre: cette (interminable) saga est de retour.