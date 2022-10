Christophe Galtier s'en prend à la presse: "Vous ne parlez jamais football" (VIDEO)

Alors que le PSG s'apprête à défier le grand rival marseillais, Christophe Galtier s'est présenté devant la presse ce vendredi. Questionné sur une nouvelle crise extra-sportive dans le club parisien, le coach n'y est pas allé par quatre chemins. "Vous ne parlez jamais football, vous me posez beaucoup de questions, vous les médias. Je suis l'entraîneur du PSG, j'étais heureux lors de ma nomination. Si on est très honnêtes, on doit parler 1 minute 30 de football sur dix minutes de conférence, on n'est que sur l'extra-sportif. Quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas puisque vous dites le contraire de ce que je dis. Sur tout ce qui peut se dire, je ne suis pas là pour commenter les rumeurs".

L'ancien coach de Nice a ensuite évoqué le cas Mbappé. "Sur Kylian, il y a une rumeur qui est sortie l'après-midi d'un match, Kylian a eu la meilleure des réponses et a été homme du match, généreux et très solidaire. Au lieu de parler de la performance, vous parlez de cette rumeur. J'ai plein de défauts mais je suis honnête : quand je vous dis les choses, c'est que c'est vrai. Mais dans la presse, on va à l'opposé. Si j'ai parlé avec Kylian concernant la rumeur, non. Parlons football, parlons football".

Avant de conclure. "Quand on a préparé Lyon, vous ne m'avez pas parlé de préparation. Là, le Clasico, vous ne m'en parlez pas. Vous ne gérez pas le timing de ces sorties, mais on pourrait recentrer le débat sur le football. On est invaincu toutes compétitions confondues, Marseille fait un très bon début de saison aussi. Je ne vous fais pas la morale, je vous dis simplement le sentiment que j'ai : tout ce que je dis, on ne me croit pas. Ça se passe beaucoup mieux dans notre vestiaire qu'ailleurs et que tout ce que vous pouvez dire ou imaginer. Désolé, je ne répondrai pas à votre question".

Le PSG reçoit l'OM ce dimanche à 20H45.