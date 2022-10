Le Barça portera un maillot célébrant Drake pour le Clasico, contre le Real Madrid ce dimanche

Started from the bottom, now we’re here.

Ce vendredi, le FC Barcelone et Spotify ont révélé que le logo OVO de Drake figurera sur le maillot du club lors du Clasico contre le Real Madrid ce dimanche. 50 milliards de streamings sur Spotify ça se fête.

C'est la première fois que les Blaugrana porteront une tenue dédiée à un artiste, à travers une collaboration avec le sponsor du Club, Spotify.

En effet, cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le FC Barcelone et Spotify qui a débuté en juillet. "Nous sommes vraiment ravis de célébrer l'un des plus grands matches de l'année et cette nouvelle étape dans la carrière de Drake qui devient le premier artiste à atteindre 50 milliards de streams. Nous avons toujours dit que nous voulions que ce partenariat soit une célébration des fans, des joueurs et des artistes sur une scène mondiale, et il n'y a pas de plus grande scène que le Clásico", a déclaré Marc Hazan, responsable des partenariats chez Spotify, dans un communiqué.

"Pour la première fois de notre histoire, nous avons changé le nom du sponsor principal de notre maillot, afin de laisser la place à un artiste de renommée internationale tel que Drake, lauréat de quatre Grammy Awards et qui a déjà battu différents records, notamment celui de devenir le premier artiste à atteindre 50 milliards d'écoutes sur Spotify", explique Juli Guiu, vice-président de la zone marketing du FC Barcelone, dans le même communiqué.

Drake a posté un message sur son compte Instagram, s'affichant avec le nouveau maillot rare: "Cela ne semble pas réel mais ça l'est."

En août 2021, Drake avait déjà partagé une photo de lui portant un maillot du Barça. Avec cette collaboration, le mariage entre Champagne Papi et les Blaugranas est désormais acté.