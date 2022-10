Bundesliga: Francfort torpille le Bayer Leverkusen, Stuttgart sort de la zone rouge

Le samedi de Bundesliga s'est teinté de bleu avec les Français Randal Kolo Muani à Francfort et Marcus Thuram avec Mönchengladbach qui ont porté leur équipe respective, alors que Christopher Nkunku a été plus discret au RB Leipzig.

Après un début de saison manqué, l'Eintracht Francfort semble avoir trouvé son rythme en Bundesliga et a signé une cinquième victoire sur les sept dernières journées de championnat, en corrigeant le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Quinzième après trois matches (2 points), l'Eintracht n'en finit plus de recoller au sommet du championnat et pointe désormais à la 4e place, avec 17 points, soit un de plus que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, qui jouent dimanche.

Les décuples champions d'Allemagne en titre recevront Fribourg (2e, 18 pts) à 19h30, alors que Dortmund se déplacera sur la pelouse de l'Union Berlin, inattendu leader (20 points) à 17h30.

Samedi, au Waldstadion de Francfort, Kolo Muani a effectué son retour après un match de suspension et a su prendre son mal en patience.

En première période, il a échoué à trois reprises (9e, 28e, 42e) sur le gardien finlandais de Leverkusen, Lukas Hradecky, dont un penalty, qui a dû être retiré (gardien trop avancé) et marqué par son coéquipier japonais Daichi Kamada.

En seconde période, c'est l'ex-Nantais qui a immédiatement remis son équipe sur la bonne voie après l'égalisation de Leverkusen (1-1, 56e), pour inscrire son troisième but de la saison (2-1, 58e), alors que Kamada a converti un autre penalty pour tuer tout suspense (4-1, 72e).

Dix équipes en cinq points

Tenu en échec à Wolfsburg (2-2) malgré une énorme prestation de Marcus Thuram, le Borussia Mönchengladbach a manqué la deuxième place provisoire et doit se contenter de la 6e place avec 16 points, autant que le Bayern et le Borussia Dortmund.

L'international français, dont la dernière sélection en équipe de France remonte à juin 2021 lors de l'Euro, a signé un doublé (13e et 48e), le premier depuis un an et demi, mais le VfL Wolfsburg de Niko Kovac est à chaque fois revenu au score.

Leipzig aussi poursuit son redressement en Bundesliga, en s'imposant contre le Hertha Berlin 3 à 2, non sans s'être fait des frayeurs. Avec 15 points, le club de la Saxe se replace dans la course extrêmement serrée en haut du classement de Bundesliga (dix équipes en cinq points).

Pour la première fois de la saison, les joueurs de Marco Rose enchaînent trois matches de championnat sans défaite, cinq si l'on ajoute les deux succès en Ligue des champions contre le Celtic Glasgow (aller et retour).

Surnommé "Monsieur 50%" par Bild pour avoir inscrit 7 des 14 buts de son équipe avant la 10e journée, Christopher Nkunku a été un peu plus discret qu'à l'accoutumée. Samedi, ce sont Emil Forstberg (25e, Abdou Diallo (30e) et Willi Orban (45e) qui ont marqué pour Leipzig.

Et alors que Berlin est revenu en l'espace de deux minutes à 3-2 (62e et 64e), Nkunku avait la balle pour plier la rencontre à la 80e, mais un sauvetage in extremis de Dodi Lukebakio a empêché "Christo" d'inscrire son 8e but de la saison.