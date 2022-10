Tottenham vainqueur, Leicester et Crystal Palace se neutralisent : les résultats du joueur en championnat d'Angleterre.

Premier League: Tottenham s'accroche, Leicester et Rodgers en sursis

En battant Everton (2-0), Tottenham a consolidé sa place sur le podium de Premier League, samedi, lors de la 11e journée, avant le choc entre Liverpool et Manchester City, dimanche.

Un but sur pénalty de Harry Kane, juste avant l'heure de jeu, et un de Pierre-Emile Hojbjerg (87e) permettent aux Spurs, troisièmes, de rejoindre Manchester City au nombre de points (23) et revenir à une longueur du leader Arsenal, ces deux dernières équipes jouant dimanche.

Les Citizens iront à Anfield (17h30) défier des Reds à la défense en lambeaux, un bien mauvais présage avant de voir débouler la machine à buts Erling Haaland avec ses 15 réalisations au compteur.

Les Gunners, eux, se déplacent à Leeds (15h00), pour essayer de garder les rênes du championnat.

Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Tottenham peine à séduire, voire à convaincre, dans son rôle de candidat au titre, tant ce qu'il a proposé a été minimaliste, surtout en première période.

Face à des Toffees qui n'étaient pas venus pour faire le jeu, les Londoniens se sont montrés excessivement prudents dans leur entame.

Rendez-vous crucial contre le Sporting

Face au peu d'entrain adverse, l'autre club de Liverpool s'est enhardi et aurait pu ouvrir le score par Demarai Gray (24e) ou Amadou Onana (43e) qui se sont présentés face à Hugo Lloris mais ont envoyé leurs frappes au-dessus.

Le Brésilien Richarlison a bien fini par faire courir un premier petit frisson dans le stade dans le temps additionnel de la première période (45+1), mais il a, lui aussi, manqué le cadre.

Même pour un Antonio Conte connu pour sa prudence, les 45 première minutes ont sans doute été trop timorées et Tottenham s'est montré plus agressif en seconde période.

Cela a rapidement payé quand Kane a récupéré un ballon relâché par Jordan Pickford, avant de buter sur le gardien qui essayait de le lui reprendre, pour obtenir le pénalty qu'il a transformé (1-0, 59e).

En fin de match, Höjbjerg, à la réception d'un contre bien négocié, a doublé la mise avec sang-froid (2-0, 87e).

Conte a accueilli les poings serrés ce succès précieux avant un match crucial à domicile contre le Sporting, mercredi, en Ligue des champions.

Avant cela, Leicester, à l'issue d'un match nul soporifique contre Crystal Palace (0-0), avait quitté la dernière place du classement et offert un répit à son entraîneur Brendan Rodgers, toujours sur la sellette.

Rodgers visé par une banderole

Plus actifs offensivement que leurs hôtes du jour, avec cinq tirs cadrés contre un, les Foxes n'ont cependant pas eu d'occasions très nettes de marquer.

Mais ils ont profité de la courte victoire de Wolverhampton dans le derby des Midlands face à Nottingham Forest (1-0) pour laisser à ces derniers la 20e place à la différence de buts, les deux équipes n'ayant que cinq points au compteur après 10 matches joués.

Bien que soutenu publiquement par la direction du club, Rodgers a été sifflé -- sans grande conviction -- par les supporters à la fin du match, une banderole réclamant même à la direction qu'elle agisse rapidement.

Les Wolves sortent, eux, de la zone rouge (17e) mais Southampton, qui les suit à deux longueurs, doit encore recevoir West Ham dimanche (15h00).

Dans l'autre match de l'après-midi, Fulham et Bournemouth se sont neutralisés (2-2).

Un nul qui ne fait les affaires de personne, puisque les deux clubs sont respectivement 10e et 9e alors que Bournemouth, qui a mené deux fois au score, aurait pu revenir à égalité de points avec Manchester United, cinquième, en cas de succès.