Le Bayern Munich privé de Leroy Sané, blessé à la cuisse

BRUXELLES 17/10 (BELGA)

Le Bayern Munich devra composer avec l'absence de Leroy Sané pour les prochaines rencontres. Le Rekordmeister a annoncé lundi que son milieu de terrain offensif de 26 ans était blessé à la cuisse. Sané a dû quitter la pelouse dimanche soir lors de la victoire 5-0 des Bavarois contre Fribourg. Avec un but et deux assists, l'Allemand a été décisif avant de se blesser et d'être remplacé, à l'entame du dernier quart d'heure.

Si le Bayern a précisé que son joueur était victime d'une déchirure à la cuisse gauche, il n'a pas donné de date de retour. Sané, 10 goals et 6 assists depuis le début de saison, est un pion essentiel du dispositif de Julian Nagelsmann.

Tenant du titre, le Bayern est 2e de Bundesliga, quatre points derrière l'Union Berlin. En Ligue des Champions, les Bavarois sont déjà qualifiés pour les huitièmes grâce à un bilan parfait de 12 points sur 12.