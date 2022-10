La Fédération anglaise a porté plainte contre Klopp, exclu contre Manchester City

Le coach allemand a exclu pour s'être précipité vers l'arbitre assistant et lui hurler dessus de ne pas avoir signalé une faute non-sifflée de Bernardo Silva sur Mohamed Salah alors qu'il était juste devant l'action. Après le match, Klopp, 55 ans, s'est excusé. "En fin de compte, c'est probablement mérité, mais vous ne pouvez pas louper cette action. C'est la faute la plus claire que j'ai jamais vue devant le juge de touche et ça ne le dérange pas. C'est clair. Ils regardent juste le match, mais nous sommes impliqués.".

Klopp est poursuivi pour violation de la règle E3 de la FA, qui traite des "commentaires inappropriés jetant le discrédit sur la compétition, menaçants, abusifs, indécents ou insultants". Klopp a jusqu'à vendredi pour réagir à la plainte. Mercredi, il pourra donc pendre place sur le banc lors du match à domicile contre West Ham.