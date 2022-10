Le geste de mauvaise humeur de Ronaldo malgré la victoire de son équipe (VIDÉO)

Manchester United a retrouvé des couleurs après un début de saison délicat. Mercredi, les Mancuniens ont battu Tottenham 2-0 grâce à des buts de Fred et Bruno Fernandes. Mais si les Red Devils vont mieux, pour Cristiano Ronaldo, la situation se dégrade de jour en jour.

À nouveau cantonné au banc, le Portugais ne voulait visiblement pas participer à la fête d’après-match avec ses équipiers. CR7 est rentré bougon au vestiaire avant même le coup de sifflet final. La tête basse et toujours vêtu de sa chasuble, Ronaldo a quitté le terrain à la 89e minute de jeu, voyant qu’il n’allait pas entrer sur le terrain.

Cristiano Ronaldo qui rentre aux vestiaires avant le coup de sifflet final face à Tottenham.🥺



Aucune minute donnée par Ten Hag aujourd'hui….Ça sent la fin entre le Portugais et United

Un geste de mauvaise humeur alors que Manchester United redresse la barre, qui va sans doute faire couler beaucoup d’encre en Angleterre. Cela ne va pas non plus améliorer les rapports entre Ronaldo et son entraîneur Erik ten Hag. Cela sent tout doucement la fin entre le Portugais et Manchester United.