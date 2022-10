L1: le Paris SG s'impose 3-0 à Ajaccio et conforte sa première place

Mbappé sur passe de Messi (24e), Messi sur talonnade de Mbappé (79e) puis Mbappé sur passe de Messi (82e) ont été les buteurs du jour pour le PSG (10 victoires, 2 nuls), leader avec six points d'avance sur Lorient, huit sur Lens et neuf sur l'OM, qui reçoit les Sang et Or samedi. Avec ses neuvième et dixième buts, Mbappé a pris la tête du classement des buteurs.