Erik ten Hag confirme que Ronaldo a bien refusé d'entrer en jeu: "Quand c'est la deuxième fois, cela a des conséquences"

Les discussions d'après-match après le succès convaincant obtenu en Premier League face aux Spurs à Old Trafford ont été dominées par le départ précoce du banc de touche de la superstar portugaise de 37 ans.

Ronaldo s'est dirigé vers le tunnel menant aux vestiaires avant le coup de sifflet final et a quitté le stade en toute hâte.

Manchester United a annoncé jeudi que le joueur n'avait pas été retenu dans le groupe pour le match de samedi contre Chelsea, à la suite de son accès de colère.

Interrogé lors de sa conférence de presse d'avant-match pour savoir si "CR7" avait refusé d'entrer en tant que remplaçant contre les Spurs, Ten Hag a répondu par l'affirmative.

"Ce qui (s'est passé dans) la discussion est entre Cristiano et moi. La déclaration (du club) est également claire, je pense", a expliqué le technicien néerlandais.

Un peu plus tard dans la soirée, CR7 a toutefois reconnu son erreur et a fait amende honorable. "Je pense simplement que je dois continuer à travailler dur à Carrington (centre d'entraînement du club, NDLR), à soutenir mes coéquipiers et à me tenir prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Ten Hag, en poste depuis cet été, a néanmoins assuré que Ronaldo "reste un élément important de l'équipe" malgré ses envies de transfert durant l'intersaison.

L'attaquant quintuple Ballon d'Or faisait également partie des membres de l'effectif mancunien ayant quitté Old Trafford prématurément lors d'un match amical en juillet contre le Rayo Vallecano, ce qui avait conduit Ten Hag à souligner l'importance pour les joueurs de rester pour soutenir leurs coéquipiers.

Interrogé sur la façon dont il gère la situation, l'entraîneur de 52 ans a indiqué vendredi: "Je suis le manager. Je suis responsable de la culture du sport de haut niveau ici et je dois fixer des normes et des valeurs et je dois les contrôler".

"Après le Rayo Vallecano, je vous ai dit que c'était inacceptable mais il n'était pas le seul. C'est pour tout le monde", a souligné l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam.

"Quand c'est la deuxième fois, cela a des conséquences. C'est ce que nous avons fait. Il nous manquera demain", a-t-il dit.

"Mais je pense que c'est important pour l'attitude et la mentalité du groupe. Maintenant, nous devons nous concentrer sur Chelsea et c'est le plus important", a conclu Ten Hag.