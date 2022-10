Premier League: Haaland relance City, Liverpool rechute

Un doublé de l'inévitable Erling Haaland a permis à Manchester City de battre Brighton (3-1), samedi pour la 12e journée de Premier League alors que Liverpool est retombé dans ses travers à Nottingham Forest (0-1).

City revient dans la roue d'Arsenal

Muselé par Liverpool dimanche dernier, Erling Haaland n'a pas mis longtemps à retrouver le chemin des filets en inscrivant ses 16e et 17e buts de la saison contre Brighton.

Avec 26 points, les champions en titre, deuxièmes, reviennent à une unité d'Arsenal qui se déplace dimanche à Southampton (15h00).

Un long ballon du gardien dans le dos de la défense, un contrôle pour éliminer un gardien mal sorti puis un duel contre le dernier défenseur et un ballon poussé dans le but vide: raconté comme cela, l'ouverture du score paraît plutôt simple (1-0, 22e).

Son deuxième but, sur pénalty (2-0, 43e), ne figurera pas non plus dans les "best of" de fin d'année, mais qu'importe, Haaland continue à écraser la Premier League et à donner du travail aux statisticiens pour tenir le compte des records battus.

Avec 17 buts en 11 rencontres, il a inscrit les 599e et 600e but des Sky Blues sous les ordres de Pep Guardiola, en 239 matches, un cap que seuls le Manchester United d'Alex Ferguson et l'Arsenal d'Arsène Wenger avaient franchi sous un seul entraîneur.

Cela représente 2,5 buts par match en moyenne, mais depuis l'arrivée du Norvégien à la pointe de l'attaque, City tourne même à 3,3 buts par match, ce qui les amènerait à 125 buts sur une saison.

Malgré cela, Brighton n'a pas démérité, réduisant le score en début de seconde période par le Belge Leandro Trossard (2-1, 53e) et ayant plusieurs belles occasions d'égaler à 2-2, avant que Kevin de Bruyne, de loin, ne redonne de l'air aux siens (3-1, 75e).

Mardi, City, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, essaiera d'assurer la première place de son groupe en Ligue des champions à Dormund, dans un stade où Haaland a toutes ses marques.

Liverpool perd chez le dernier

On pensait la saison de Liverpool lancée avec ses trois victoires consécutives, dont celle contre city (1-0), mais il a rechuté chez la lanterne rouge, Nottingham Forest (1-0).

Un succès aurait provisoirement ramené les Reds à un point des places qualificatives pour la Ligue des champions, mais ils restent septièmes avec 16 points, alors que Forest (9 pts) abandonne la dernière place à Leicester.

Face à la détermination et à la discipline de Forest, Liverpool a été lent dans les transmissions et peu précis dans le dernier ou l'avant-dernier geste.

Il y a par exemple eu cette tête au deuxième poteau de Virgil van Dijk qui n'était ni une frappe ni une remise pour Roberto Firmino, seul dans l'axe (38e), ou cette reprise de volée manquée de Mohamed Salah, alors qu'il semblait avoir l'espace et le temps pour contrôler et frapper (53e).

Une fois menés, Harvey Elliott (57e), Firmino (65e) Trent Alexander-Arnold (85e), encore remplaçant au coup d'envoi, et Van Dijk (90e, 90+3) ont bien eu des occasions d'égaliser, faisant briller le gardien Dean Henderson.

"Je n'ai aucune idée de comment on a pu perdre ce match", a témoigné un Klopp dépité au micro de la BBC après le match.

"On a été dangereux et une vraie menace (pour l'adversaire...). Que l'on ait pas converti une (des occasions) est vraiment le plus gros problème", a-t-il ajouté.

Pire, Nottingham a profité d'un coup-franc très mal défendu par les Reds pour marquer par Taiwo Awoiyi en deux temps après avoir touché le poteau (1-0, 55e), donnant trois points précieux au promu.

Avant un déplacement important à Amsterdam en Ligue des champions mercredi pour y affronter l'Ajax, Liverpool voit une nouvelle fois la réussite lui échapper.