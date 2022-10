On pensait la saison de Liverpool lancée avec ses trois victoires consécutives, mais il a rechuté chez la lanterne rouge, Nottingham Forest (1-0), samedi lors de la 12e journée de Premier League.

Premier League: Liverpool rechute face à la lanterne rouge et à cause... d'un ex-joueur de Mouscron!

Un succès aurait provisoirement ramené les Reds à la cinquème place du classement et à un point des places qualificatives pour la Ligue des champions, mais ils restent coincés au septième rang avec 16 points, alors que Forest (9 pts) abandonne la dernière place à Leicester.

Privé de Thiago Alcantara, malade, et de Darwin Nunez, insuffisamment remis du match de milieu de semaine, Jürgen Klopp n'en finit pas de devoir improviser ses compositions d'équipe, et cela explique sans doute en partie ses difficultés.

Nottingham, qui a presque entièrement renouvelé son effectif à l'intersaison, après sa promotion en Premier League, a mis du temps à trouver de la cohésion, mais sa détermination et sa discipline ont suffi à contrarier son adversaire.

Car en face, Liverpool a semblé manquer cruellement de jus, se montrant lent dans les transmissions et peu précis dans le dernier ou l'avant-dernier geste.

Il y a par exemple eu cette tête au deuxième poteau de Virgil van Dijk qui n'a été ni une tentative ni vraiment une remise pour Roberto Firmino, seul dans l'axe (38e), ou cette reprise de volée manquée Mohamed Salah, alors qu'il semblait avoir l'espace et le temps pour contrôler et frapper, dans le dos de Serge Aurier (53e).

Après quelques petites alertes par Cheikhou Kouyaté (19e) ou Jesse Lingard (31e) en première période, c'est l'ex-joueur de Mouscron Taiwo Awoniyi qui a ouvert le score en deux temps après avoir touché le poteau (1-0, 55e), à la réception d'un coup-franc très mal défendu par les Reds.

Harvey Elliott (57e), Firmino (65e) Trent Alexander-Arnold (85e), encore remplaçant au coup d'envoi, et Van Dijk (90e, 90+3) ont bien eu des occasions de sauver un point, faisant briller le gardien Dean Henderson, mais Morgan Gibbs-White (58e) et Ryan Yates (86e) auraient tout aussi bien pu marquer le but du 2-0 sans un Alisson irréprochable.

Avant un déplacement important à Amsterdam en Ligue des champions mercredi pour y affronter l'Ajax, Liverpool voit une nouvelle fois cette réussite et cette régularité lui échapper.