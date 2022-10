Les Belges à l'étranger: Mertens inscrit son premier but avec Galatasaray

Malgré un but de Dries Mertens, Galatasaray a été accroché à domicile face à Alanyaspor dimanche pour la 11e journée du championnat de Turquie de football. Galatasaray a pourtant mené 2-0 après des buts de Mertens (11e) et Mauro Icardi (22e) avant d'être réduit à dix après l'exclusion de Sacha Boey (31e) et Mertens a fait les frais d'un changement tactique au repos (46e).

Jure Balkovec (68e) en Koka (90e+1) ont ensuite permis aux visiteurs d'arracher un point et Galatasaray a terminé à 9 après l'exclusion d'Abdulkerim Bardakci (90e+4).

Au classement, le 'Gala' occupe la 8e place avec 18 points, cinq de plus qu'Alanyaspor, 10e.

Almeria se fait surprendre par Villarreal réduit à dix

Lors de la 11e journée de Liga, Almeria n'est pas passé loin du partage face à Villarreal qui a marqué juste avant le coup de sifflet final (2-1). Largie Ramazani est monté pour la fin de match (86e).

Après la demi-heure de jeu, Gonzalo Melero (31e) a mis le feu aux poudres pour les Andalous. En seconde période, Alex Baena a attiré tous les regards avec deux cartes jaunes (50e, 56e) et un but (56e) en l'espace de six minutes. La décision de faire sortir le milieu de terrain du Villareal est contestée par le remplaçant Manu Morlanes qui a également pris une carte rouge depuis le banc. Dans les derniers instants de la rencontre, Nicolas Jackson (90e+4) s'est retrouvé seul face au gardien et a finalement permis à son équipe de prendre le dessus. Au classement, Almeria pointe au 14e rang avec 10 points alors que Villarreal se positionne à la 7e place avec 18 unités.

Le Hertha Berlin s'impose in extremis contre Schalke 04

Le Hertha Berlin est venu à bout de Schalke 04 dimanche soir lors de la 11e journée de Bundesliga (2-1). Dodi Lukebakio a joué les 90 minutes dans les rangs du club berlinois avant d'être sorti dans le temps additionnel.

Dans le premier quart d'heure, Schalke s'est fait refuser un but suite à une intervention du VAR. En début de seconde période, Lucas Tousart (49e) a ouvert les compteurs avec une belle frappe. Àl'approche de la dernière demi-heure, Schalke a effectué quatre changements qui ont redynamisé la rencontre. Dans les cinq dernières minutes, Florent Mollet (85e) a égalisé pour le Schalke avant que Wilfried Kanga (88e) n'offre la victoire au Hertha. Au classement, les Berlinois pointent au 13e rang avec 11 points alors que Schalke prend la lanterne rouge avec 6 points.

Utrecht, avec Boussaid, s'offre le Sparta Rotterdam d'Arno Verschueren

Utrecht s'est imposé 3-0 dimanche soir à domicile contre le Sparta Rotterdam lors de la 11e journée de la Eredivisie. Othman Boussaid est sorti à la 67e minute du côté d'Utrecht alors que dans le camp adverse, Arno Verschueren a joué les 90 minutes.

En première période, Daishawn Redan a mis le feu aux poudres dès les premières minutes (6e). Après la pause, Anastasios Douvikas (48e) a doublé le score grâce à une tête sur corner. Dans les dernières dix minutes, Sean Klaiber (80e) a réussi un tir de loin qui a fini dans les filets adverses. En fin de match, Joshua Kitolano (84e) a finalement sauvé l'honneur des Rotterdamois. Au classement, Utrecht pointe au 10e rang avec 12 points alors que le Sparta Rotterdam occupe la 6e place avec 17 unités.

Griezman offre la victoire à l'Atlético, avec Witsel et Carrasco, au Bétis

Auteur d'un doublé, Antoine Griezmann a permis à l'Atlético de Madrid de s'imposer contre le Real Betis (1-2) lors de la 11e journée de Liga dimanche.

Après une première mi-temps sans but, les hôtes ont vu le premier but de Luiz Henrique refusé. Peu de temps après, Griezmann a ouvert le score à la 54e minute et a doublé l'écart à la 71e minute. Nabil Fekir (84e) a marqué dans les dernières minutes. Axel Witsel a joué 90 minutes dans l'entrejeu de l'Atlético et Yannick Carrasco est entré pour le dernier quart d'heure. L'Atlético se hisse à la 3e place du classement avec 23 points. Le Betis pointe au 5e rang avec 3 unités de moins.

Toulouse gâche une avance de deux buts contre Strasbourg, Clermont s'incline contre Brest

Toulouse a laissé filer dimanche un avantage de deux buts contre Strasbourg lors de la 12e journée de Ligue 1. (2-2) Après 55 minutes, il ne semblait pas y avoir de problème grâce aux efforts d'Anthony Rouault (44e) et du capitaine Brecht Dejaegere (55e), qui a trompé son ancien coéquipier Matz Sels pour la deuxième fois. Cependant, Lebo Mothiba (65e) et Kevin Gameiro (73e) ont permis aux visiteurs de revenir au score.

Dans un même temps, Clermont, avec Maximiliano Caufriez, s'est lourdement incliné 1-3 face à Brest, qui transmet au passage sa lanterne rouge.

Malgré cette défaite, Clermont reste 9e au classement avec 17 points. Toulouse lui souffle dans le cou, en 10e position avec 16 unités. Strasbourg s'éloigne de la zone de relégation, à la 16e place avec 9 unités.

Arsenal perd des plumes à Southampton, Aston Villa et Leicester font une affaire en or

Arsenal a perdu des plumes contre Southampton, dimanche, lors de la 13e journée de Premier League. Les leaders londoniens ont amèrement conclu sur un score de 1-1. Granit Xhaka (11e) a donné une avance rapide aux Gunners au St. Mary's Stadium, mais Stuart Armstrong (65e) a gardé un point à domicile. Albert Sambi Lokonga n'a pas joué pour l'équipe visiteuse.

Le départ de Steven Gerrard au poste d'entraîneur n'a pas fait de mal à Aston Villa devant son public contre Brentford (4-0). Les Villans ont pris un départ fulgurant avec des buts de Leon Bailey (2e) et Danny Ings (7e et 14e). Ollie Watkins (59e) a également trouvé les filets. Leander Dendoncker a été remplacé quelques minutes après le dernier but (63e).

Cyril Ngonge buteur avec Groningue qui surprend le PSV

Groningue a réussi à vaincre contre toute attente le PSV dimanche après-midi lors de la 11e journée de Eredivisie. Après 4 défaites consécutives en championnat, les Vert et Blanc se sont imposé 4-2. Cyril Ngonge, buteur, est sorti dans les dix dernières minutes (83e). Les joueurs de Frank Wormuth ont attendu la fin de la première période pour mettre le feu aux poudres avec 3 buts en 6 minutes, d'abord avec Ricardo Pepi (39e), ensuite avec Radinio Balker (43e) et enfin Ngonge (45+1e). Ibrahim Sangare (45+3e) a tout de même rattrapé la situation pour le PSV. Dans le dernier quart d'heure, Guus Til (76e) a réussi à réduire l'écart, mais Groningue a vite répliqué via Joey Pelupessy (90+2e).

Au classement, le PSV maintient sa deuxième place au classement du championnat néerlandais avec 24 points. Groningue se positionne à la 14e place avec 11 unités.

Dans le même temps, Nimègue a partagé l'enjeu dimanche après-midi 3-3 contre les Go Ahead Eagles. Philippe Rommens a joué les 90 minutes pour les Aigles alors que dans le camp adverse, Landry Dimata est monté pour la dernière demi-heure (62e).

Oussama Tannane (3e) a mis le feu aux poudres dès les premières minutes pour Nimègue. Go Ahead n'a pas attendu longtemps pour égaliser via Isac Lidberg (9e). Un peu avant la pause, Bobby Adekanye (41e) a permis aux Aigles de rester dans leur lancée avec une frappe qui finit au fond des filets. En deuxième période, Oliver Edvardsen (52e) a agrandi l'écart. Malgré tout, Nimègue est resté lucide et a réussi à revenir au score via Magnus Mattsson (78e) et Philippe Sandler (90+6e).

Avec ce huitième partage en 11 matches, Nimègue pointe au 12e rang avec 11 points. Le club de Deventer possède une unité de moins et se positionne à la 15e place.

Dans le bas du classement, Leicester est également en train de revivre. A Wolverhampton, ils ont obtenu un 6 sur 6 avec une victoire imposante (4-0). Youri Tielemans (8e) a donné l'avantage aux Foxes sur une frappe à distance en pleine lucarne avant que Harvey Barnes (19e) double le score. James Maddison (66e) et Jamie Vardy (80e) ont également participé à la fête. Tielemans et Wout Faes sont restés alignés tout au long du match, Dennis Praet a été monté à l'heure de jeu.

Malgré ce match nul, Arsenal reste en tête du classement du championnat d'Angleterre avec 28 points. Aston Villa et Leicester remontent à la 14e et 16e place avec respectivement 12 et 11 points.