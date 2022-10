"Bientôt, bientôt": Zidane proche de se lancer un nouveau défi

Depuis un peu plus d’un an maintenant et son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane n’entraîne plus. S’il avait été cité parmi les candidats à la succession de Mauricio Pochettino au PSG, le Français a gentiment décliné l’offre parisienne.

Présent lundi à l’inauguration de statue de cire au musée Grévin de Paris, Zizou a été questionné sur son avenir. "Est-ce que cela me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu."

Celui qui a remporté trois Ligue des Champions avec le Real Madrid en tant qu’entraîneur prend le temps avant de se lancer un nouveau défi. Mais il est possible que l’on revoit prochainement Zidane sur un banc de touche : "Bientôt, bientôt, bon là, on profite", a-t-il laconiquement lâché à la presse.

S’il ne donne pas plus de précision sur sa future destination, de nombreux observateurs considèrent qu’il serait le candidat idéal pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après le Mondial. Un poste que le sélectionneur actuel n’est pas près de lâcher comme il l’avait confié en août dernier : "La place n’est pas libre, je l’occupe avec mon staff", avait-il précisé, "après chacun à la liberté de dire ce qu’il veut et comme il le veut."

Il pourrait également faire son grand retour à la Juventus. À une décevante 8e place en Serie A, la Juventus est au bord de l’élimination en Champions League. Les jours de Massimiliano Allegri sont comptés et une défaite ce mardi soir face à Benfica pourrait définitivement sceller son sort. Reste à savoir si Zidane pourrait être intéressé par le poste et s’il est prêt à (encore) laisser passer sa chance en équipe nationale…