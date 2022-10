Accueil ... ... Europe Championnats étrangers L’autre regard de Miguel Tasso : même le miroir de Cristiano Ronaldo ne lui répond plus ! Le Portugais vit une crise sportive et son orgueil ne lui permet plus de reprendre la main. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf ©IPM/BELGA

"Miroir, mon beau miroir, suis-je toujours le plus beau, le plus grand, le plus fort ?" On imagine volontiers Cristiano Ronaldo s'interroger, chaque matin, seul dans sa salle de bains en marbre blanc de Carrare, sur sa notoriété et son aura. Et on mesure volontiers son angoisse lorsqu'il n'entend aucune réponse...