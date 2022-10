Premier League: Arsenal humilie Nottingham et reprend la tête, Manchester United passe la 5e

Avec 31 points, les Gunners retrouvent leur deux longueurs d'avance sur le champion en titre, à deux journées de la "pause Mondial".

Battus par le PSV (2-0), jeudi en Ligue Europa, au terme d'une prestation très pauvre, les hommes de Mikel Arteta devaient une revanche à leur supporteurs.

Et ils y ont mis la manière avec près de 70% de possession et 24 tirs dont 10 cadrés, face à un promu qui restait sur une victoire contre Liverpool (1-0) mais qui a été complètement dépassé dans ce match.

Dès la 5e minutes, les Londoniens avaient trouvé la faille grâce à une tête de Gabriel Martinelli trouvé au premier poteau par Bukayo Saka.

Malheureusement pour Arsenal et pour l'équipe d'Angleterre, à moins de deux semaines de l'annonce de la liste des joueurs que Gareth Southgate emmènera au Qatar, Saka est sorti à la 27e minute, touché à une cheville.

"Espérons que non", a répondu Mikel Arteta lorsqu'on lui a demandé après le match si Saka risquait de rater le Mondial. "Il a pris un mauvais coup et boitait mais je ne pense pas que cela aille plus loin que ça", a-t-il ajouté.

Prochain arrêt: Stamford Bridge

Mais son remplaçant, Reiss Nelson s'est illustré lors d'un début de seconde période dévastateur où son équipe a ajouté trois buts en 12 minutes.

Nelson s'est offert un doublé (2-0, 49e et 3-0, 52e) avant que Thomas Partey n'envoie une frappe en pleine lucarne pour le 4-0 cinq minutes plus tard, après une passe de Nelson.

A douze minutes de la fin, au terme d'un bel enchaînement collectif, Martin Odegaard a encore aggravé l'écart (5-0, 78e).

Le prochain match, samedi prochain, sera en revanche d'un tout autre calibre avec un derby londonien à Stamford Bridge contre Chelsea (6e).

Mais petit à petit, l'ambition pourrait bien croître à l'Emirates de voir Arsenal jouer le titre sur toute la saison, d'autant que, contrairement à nombre de ses concurrents directs, il n'aura pas beaucoup de joueurs qui partiront au Qatar.

De leur côté, les Red Devils ont profité du revers de Chelsea à Brighton (4-1) samedi pour doubler les Blues grâce au 100e but de Marcus Rashford sous leur maillot.

Avec 23 points, United passe cinquième à une longueur de Newcastle, quatrième et dernier qualifié virtuel pour la C1, et à trois de Tottenham, troisième, alors que ces deux équipes ont un match en plus.

Avec un Cristiano Ronaldo titulaire en l'absence d'Antony, blessé, les hommes d'Erik Ten Hag ont encore livré une prestation plaisante face à des Hammers jamais faciles à manier.

De Gea sauve les trois points

Ils regretteront de ne pas s'être mis à l'abri, malgré des occasions en nombre suffisant.

Motivé par la présence dans les tribunes du sélectionneur Gareth Southgate qu'il espère convaincre de l'emmener au Qatar, Rashford a été la menace numéro un en première période.

Après un tir dévié in extremis (15e) et une tête trop centrée sur le gardien (16e), il a trouvé la faille sur une autre tête, encore plus appuyée et qui n'a laissé aucune chance à Lukasz Fabianski (1-0, 37e).

Il est devenu le 22e Red Devil à marquer plus de 100 buts, mais le premier depuis Wayne Rooney en 2009.

En seconde période, c'est Ronaldo qui s'est montré à son avantage avec une triple occasion de la tête, du gauche puis du droit, mais sans en cadrer une seule, autour de l'heure de jeu, avant que Fred ne touche le poteau à la 86e.

Mais au fil du temps, West Ham s'est montré de plus entreprenant et sans les parades de toutes beautés de David De Gea sur une frappe de Michail Antonio à l'entrée de la surface (82e), une tête de Kurt Zouma quelques secondes plus tard et une fappe lointaine de Declan Rice (90+3), Manchester aurait pu se mordre les doigts de tout ce gâchis.