Ligue des Champions: Kylian Mbappé bat le record de Lionel Messi

Ce mercredi soir, le Paris-Saint-Germain s'en est remis à Kylian Mbappé pour battre la Juventus et tenter de conserver la première place de leur groupe.

Malgré le but et la passe décisive de Kylian Mbappé, qui ont permis au PSG de s'imposer 1-2, les Parisiens terminent à la deuxième place du groupe suite au carton de Benfica sur la pelouse du Maccabi Haifa (1-6).

Mais Kylian Mbappé pourra se consoler avec deux bonnes nouvelles. La première ? Il est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 40 buts en Ligue des Champions. Le numéro 7 du PSG a réussi cette performance à seulement 23 ans et 317 jours. Il bat ainsi le record de Lionel Messi, qui avait atteint ce cap à 24 ans et 130 jours. Raul Gonzalez (25 ans et 258 jours), Karim Benzema (26 ans et 307 jours) et Cristiano Ronaldo (27 ans et 241 jours) clôturent le top 5.

Attention toutefois au phénomène Erling Haaland qui a déjà inscrit 28 buts dans cette compétition, lui qui est âgé de 22 ans et 104 jours (ndlr: à la date de ce jeudi 3 novembre 2022). Le Norvégien aura jusqu'au 3 juin 2024 pour tenter de battre le record du Français, après quoi il sera âgé de 23 ans et 318 jours. Haaland a inscrit 5 buts lors des trois premières journées de Ligue des Champions. Mis au repos lors de la quatrième journée, remplacé à la mi-temps de la cinquième et blessé lors de la sixième, il n'a plus marqué depuis.

L'autre bonne nouvelle de la soirée pour Kylian Mbappé, c'est qu'il est monté sur le podium des meilleurs buteurs français en Ligue des Champions. Il se trouve à la troisième place derrière Thierry Henry (auteur de 59 buts) et Karim Benzema (auteur de 87 buts). Mbappé devance Papin et Giroud (39 buts), Trezeguet (38 buts) et Antoine Griezmann (37 buts).