Zlatan Ibrahimovic tacle le clan de Kylian Mbappé : "Tais-toi et reste à ta place"

Zlatan a encore fait du Zlatan. S'il est connu pour ses déclarations le comparant au dieu du football, le Suédois donne souvent des avis intéressants sur le monde du ballon rond.

Interviewé par Canal+, l'attaquant de 41 ans a évoqué plusieurs sujets importants dans le football moderne. Notamment la situation de Kylian Mbappé qui a fait réagir le troisième meilleur buteur de l'histoire du PSG. "Il a fait le bon choix pour le PSG, pas pour lui. Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club", explique le géant suédois.

Ensuite Ibra a fustigé le comportement des familles de jeunes footballeurs qui ne se trouvent 'pas à leur place', visant surtout l'entourage de la star française. "Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs... D’une chose, ils en deviennent une autre", a regretté Zlatan Ibrahimovic, et c'est d'ailleurs là qu'est le souci selon lui. "C’est ça, le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline, et qui tu es. Aujourd’hui, avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place !"