La dernière danse de Gerard Piqué avec le Barça

Les Culés ne s’attendaient certainement pas à lui dire au revoir de cette façon. Après plus de vingt ans passés au club, huit championnats d’Espagne, quatre Ligues des champions, mais aussi deux Euros et une Coupe du monde remportés, Gerard Piqué avait annoncé la semaine dernière que le match contre Almeria serait son tout dernier. Alors qu’il figurait dans la présélection de l’Espagne pour la Coupe du monde qatarie.

Qu’importent les moments compliqués traversés par le club et le joueur (qui avait perdu sa place au sein de l’équipe de Xavi), le Camp Nou lui a réservé une dernière soirée pleine d’émotion.

Titularisé pour son match d’adieu, Piqué a bien failli recevoir un penalty en cadeau pour inscrire un dernier but. C’est finalement Lewandowski qui s’en est chargé et qui a… complètement manqué la cible. Plus de peur que de mal pour le Barça qui s’impose finalement 2-0 grâce à des buts d’Ousmane Dembélé et Frenkie de Jong. De quoi faire sortir Piqué à cinq minutes de la fin pour une standing-ovation.

Pas la dernière puisqu'après la rencontre, le Catalan a raccroché les crampons en s'adressant à ses supporters avec un discours prononcé au milieu du rond central. Il y promet notamment, les larmes aux yeux, que son avenir reste lié au club : "Dans la vie, quand on vieillit, on se rend compte que parfois aimer, c'est lâcher prise. Après tant d'amour et de passion entre Barcelone et moi, je pense qu'il était temps de nous laisser un peu d'espace, un peu d'air. Je suis convaincu que je serai encore ici à l'avenir. Ce n'est pas un au revoir. Comme le dit mon grand-père, je suis né ici, je mourrai ici."

Le Camp Nou lui a bien rendu en scandant "Président !" jusqu'à sa sortie du stade. Sa fin de carrière a accouché de derniers mois compliqués, elle aurait pu connaître pire épilogue.