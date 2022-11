Liga: l'Atlético fait du surplace, le Betis et la Real Sociedad n'en profitent pas

Évincés de la scène européenne mardi, les Colchoneros sont à huit points du Real Madrid, dauphin du Barça en Liga. Avec 24 points, ils devancent le Betis, qui a laissé passer une occasion de les doubler au classement en concédant le nul à domicile dans le derby contre le Séville FC (1-1).

La Real Sociedad avait elle aussi la possibilité de se hisser sur le podium. Mais elle a dû aussi se contenter d'un match nul contre Valence (1-1) et se retrouve 6e, à un point des hommes de Diego Simeone et à égalité avec Osasuna (5e, 23 pts) qui est allé gagner sur la pelouse du Celta Vigo samedi (2-1).

A Madrid, surpris par le but de Sergi Darder (62e), les "Colchoneros" ont été sauvés par les entrées en jeu de Thomas Lemar et surtout de Joao Félix, qui a égalisé sur un tir en force dans un angle fermé à la suite d'une ouverture du Français (78e).

Le Portugais avait déjà sonné la révolte avec un doublé le week-end dernier lors de la défaite à Cadix (3-2) et a bien failli renverser l'Espanyol, qui ne possède qu'un point d'avance sur le premier relégable.

En première période, l'Atlético n'avait pas eu grand-chose à craindre de son adversaire, encore moins à partir de la 28e minute et du carton rouge du défenseur axial Leandro Cabrera, qui a stoppé Alvaro Morata dans sa course vers le but.

Les hommes de Diego Simeone ont misé sur les centres pour contourner le bloc bas catalan mais n'ont pas été assez adroits à la réception (27 tirs), alors que les Barcelonais ont ouvert le score dès leur deuxième tir cadré.

- Le Real sans Benzema -

Samedi, Barcelone avait provisoirement pris la tête de la Liga à la faveur de son succès contre Almeria (2-0), à l'occasion du dernier match de Gerard Piqué au Camp Nou.

Le Français Ousmane Dembélé a marqué pour célébrer le départ de son capitaine espagnol. Piqué (35 ans) a versé quelques larmes à l'instant de sortir du terrain et au cours de son discours: "Je suis sûr que dans le futur, je reviendrai ici. (...) Je suis né et je mourrai ici."

Le Real Madrid, à deux points du Barça avec un match en moins, tentera de se réapproprier le fauteuil de leader lundi contre le Rayo Vallecano mais ne pourra pas compter sur Karim Benzema, encore gêné à la cuisse gauche.

