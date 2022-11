Le rêve de Kompany continue en Angleterre : l’ancien coach d’Anderlecht a été élu entraîneur du mois avec Burnley

Quand il a signé à Burnley l’été passé, Vincent Kompany a fait se lever quelques sourcils. Quitter Anderlecht, le club de sa ville pour un club descendu en Championship et adepte du kick and rush, bien éloigné de la vision de l’élève de Pep Guardiola, cela peut avoir de quoi étonner. Mais Kompany est en passe de réussir son pari avec brio.

Si la saison est bien entendu encore longue, l’ancien défenseur est premier avec son club en Championship avec deux points d’avance sur le deuxième, Blackburn. Cerise sur le gâteau : Kompany vient d’être élu entraîneur du mois d’octobre dans l’antichambre de la Premier League. Il faut dire qu’avec quatre victoires et trois matchs nuls, son équipe (avec les Belges Benson et Zaroury en feu) a plutôt bien entamé l’automne.

"Je suis ravi de remporter ce prix face à de grands entraîneurs", a déclaré Kompany après avoir reçu la récompense et avant d’effectuer les remerciements d’usage, "Je tiens à remercier tous ceux qui ont joué un rôle dans ce prix : staff, kiné, analystes, cuisinières, jardiniers. Ce fut un bon mois pour nous, mais le travail acharné continue."

Et Kompany sait de quoi il parle puisque ce dimanche, Burnley reçoit son dauphin Blackburn avec l’ambition de creuser encore un peu plus l’écart avec son plus proche poursuivant.