Premier League: Manchester City surpris, Tottenham chanceux

Peu concentré et mal inspiré, Manchester City a perdu trois points cruciaux dans la course au titre face à Brentford (1-2) tandis que Tottenham a encore tremblé contre Leeds (4-3), samedi, lors de la 16e journée du championnat d'Angleterre.

Avec dix des onze titulaires en partance pour la Coupe du monde, il était prévisible que Manchester City n'offrirait pas son meilleur visage face à Brentford, malgré l'enjeu de la rencontre.

Les joueurs de Pep Guardiola ont finalement livré une de leurs pires prestations de la saison, en ne se créant qu'un nombre très limité d'occasions.

Plus opportunistes, les Londoniens ont ouvert le score à la fin du premier quart d'heure par Ivan Toney, grâce à deux duels aériens remportés successivement dans la surface de réparation (16e, 0-1). La demi-volée victorieuse de Phil Foden juste avant la pause a été la seule véritable occasion de City (45+1, 1-1).

Le collectif de City s'est un peu plus effrité en seconde période, et c'est bien Brentford qui s'est créé le plus grand nombre d'occasions.

En dehors de deux tirs de Joao Cancelo (57e, 77e), City n'a jamais su se montrer dangereux, et encore moins su trouver Erling Haaland, le seul non-mondialiste, qui avait marqué lors de ses six derniers matches de championnat à l'Etihad Stadium.

Ivan Toney a inscrit son deuxième but à la 8e minute du temps additionnel, après avoir été impliqué dans deux autres grosses occasions (72e, 90+1). Brentford s'est même offert un trois contre un surréaliste, avec Kevin de Bruyne en dernier défenseur qui a sauvé sur sa ligne le ballon du 3-1.

"La meilleure équipe a gagné, a reconnu Pep Guardiola au micro de la BBC. "En temps normal, nous réussissons à presser et à récupérer le ballon, mais l'adversaire a su faire de longues passes vers l'avant, que nous n'avons pas pu intercepter. Nous avons aussi fait face à de très bons défenseurs."

Le leader Arsenal pourrait en profiter pour prendre cinq points d'avance lors de son déplacement sur le terrain du relégable Wolverhampton (20h45).

Liverpool sur sa lancée

Les Spurs sont décidément les spécialistes des victoires sur le fil. Encore malmenés par une audacieuse formation de Leeds, ils l'ont emporté sur le fil (4-3) et consolidé leur troisième place.

Leeds a pourtant réussi à mener trois fois, grâce à des buts de Crysencio Summerville (10e) et Rodrigo (43e et 76e). Tottenham a égalisé à trois reprises en 15 minutes maximum (Harry Kane à la 25e, Ben Davies à la 51e, puis Rodrigo Bentancur à la 81e).

L'Uruguayen a marqué le but de la victoire seulement deux minutes après la troisième égalisation, avec une réussite rappelant celle du dernier match de Ligue des Champions, à Marseille (victoire 2-1).

De leur côté, les Reds de Liverpool ont remporté contre Southampton (3-1) leur quatrième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Une première depuis la série du mois de mai, qui avait été interrompue en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid (0-1).

Les joueurs de Jürgen Klopp ont fait la différence dès la première période, avec une ouverture du score rapide de Roberto Firmino (6e). Darwin Nunez a ensuite inscrit son premier doublé depuis son arrivée à Liverpool (21e, 42e).

Liverpool monte provisoirement à la sixième place, à cinq points de Newcastle, quatrième et premier qualifiable pour la prochaine Ligue des Champions.