Bundesliga: Fribourg toujours surprenant dauphin du Bayern avant le Mondial

Fribourg a surclassé 4-1 à domicile l'Union Berlin, réduit à dix à la 19e minute après l'exclusion de Diogo Leite, dimanche en clôture de la 15e journée de Bundsesliga, et conserve sa 2e place au classement toujours à quatre longueurs du Bayern, avant la pause pour le Mondial au Qatar.

Le choc entre l'Union Berlin (5e) et le SC Fribourg, a tourné court: Vincenzo Grifo a tué tout suspense en inscrivant un triplé dans les vingt premières minutes pour le club de la Forêt Noire ! Dès la 4e minute le milieu international italien a converti un penalty, après une main de Sheraldo Becker dans la surface de Berlin. Deux minutes plus tard, Grifo a doublé la mise, grâce à une passe en retrait juste devant la ligne de but de l'international autrichien Michael Gregoritsch. Les hommes de Christian Streich ont continué de pousser et fini par obtenir un second penalty, transformé de nouveau par Grifo (20e).

Gregoritsch a ajouté un quatrième but dans les arrêts de jeu de la première période (45e+1) portant le score à 4-0 à la pause. En seconde période, Sven Michel a réduit la marque pour les Métallos (84e) sur le quatrième penalty sifflé de la rencontre (un autre, non transformé, avait été sifflé en 1re période pour Berlin à la 10e minute).

L'Eintracht trop maladroit

Ce résultat permet au SC Fribourg de rester deuxième du classement avec 30 points, quatre unités derrière le leader Bavarois, vainqueur samedi 2-0 chez la lanterne touge Schalke 04, et deux points devant Leipzig, vainqueur de Brême samedi. L'Eintracht et l'Union Berlin sont respectivement 4e et 5e avec 27 points.

Francfort a raté l'occasion de consolider sa place sur le podium en allant décrocher dans la douleur un match nul 1-1 à Mayence plus tôt dimanche .

En début de rencontre, les hommes d'Oliver Glasner ont manqué de rigueur à l'image d'un Randal Kolo Muani ratant un contrôle alors qu'il était seul dans la surface adverse (10e).

Des maladresses qui ont permis au Mayençais Jonathan Burkardt de marquer le premier but après deux mauvais dégagements de Kevin Trapp sur corner (1-0, 39e). Le gardien allemand a toutefois sauvé son équipe à plusieurs reprises (22e, 48e, 56e).

Auteur de plusieurs erreurs dans la rencontre, le Français Kolo Muani s'est racheté en égalisant à la 66e minute (1-1), servi par Mario Götze qui fera son retour en sélection allemande après cinq ans d'absence, pour la Coupe du monde au Qatar.