Premier League: Manchester United victorieux à l'arraché face à Fulham

Malmené à Fulham, Manchester United a obtenu une victoire dans la dernière minute du temps additionnel (2-1), dimanche, lors de la clôture de la 16e journée du championnat d'Angleterre.

Ces trois points supplémentaires permettent à la formation d'Erik Ten Hag, cinquième du classement, de rester dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions, à trois points de Tottenham et avec un match de plus à jouer.

Même si l'approche de la Coupe du monde brouille les repères, le contenu du match n'a pas eu de quoi rassurer l'entraîneur néerlandais. Il a été à l'image des trois premiers mois de l'équipe depuis son arrivée au club : erratique et fébrile, malgré une capacité à résister, voire à forcer la décision dans les moments décisifs.

La chance de Ten Hag est d'avoir fait face à une équipe privée de son point d'appui habituel, le Serbe Aleksandar Mitrovic, blessé à la cheville et également incertain pour le premier match de la Serbie en Coupe du monde contre le Brésil.

En dehors d'une frappe de Harry Wilson repoussée par De Gea (28e) et de quelques inspirations de Willian, Manchester United a été peu mis en danger en première période, et a su mener des contres-attaques incisives. Le but est intervenu au quart d'heure de jeu, avec Christian Eriksen au départ et à l'arrivée d'une action éclairée par Bruno Fernandes (14e, 0-1).

Une percée de Martial (30e) et un tir d'Eriksen au ras du poteau (45+1) auraient pu permettre aux Mancuniens de se mettre à l'abri.

Aston Villa se replace

Fulham a haussé le ton en seconde période d'abord sur deux tentatives consécutives de Carlos Vinicius et Tim Ream repoussée par David De Gea (52e).

L'entraîneur Marco Silva a ensuite su opérer un changement gagnant, en sortant Harry Wilson, pourtant auteur d'un bon match, et en faisant entrer l'attaquant gallois Daniel James, qui allait égaliser seulement trois minutes après son entrée en jeu (52e, 1-1), et donner le tournis à Luke Shaw dans les minutes suivantes.

Conformément à leur bonne place en championnat (9e), les Cottagers ont fait jeu égal jusqu'à la toute dernière minute du temps additionnel et un exploit individuel du tout jeune espoir argentin Alejandro Ganarcho (18 ans), qui s'est faufilé dans la surface et donné la victoire à son équipe du bout du pied (90+3, 1-2), avant d'aller saluer les supporters mancuniens pour son premier but dans l'élite anglaise.

Aston Villa s'était auparavant imposé sur le terrain de Brighton (2-1), permettant ainsi à son nouvel entraîneur Unai Emery de remporter sa deuxième victoire en deux matches de championnat, après celle remportée contre Manchester United (3-1, le 6 novembre).

Sa formation se replace ainsi en milieu de tableau (12e avec 18 points) après avoir longtemps été dans la zone de relégation, et ne compte plus que trois points de retard sur Brighton, septième, qui a été l'équipe surprise du début de saison.

Les Lions ont su réagir après avoir été menés dès la première minute après un but d'Alexis MacAllister, grâce à un doublé de Danny Ings (20e sur pénalty, et 54e).